Google, Andorid platformu için geliştirilen yılın en iyi oyununu ve yılın en iyi uygulamasını kamuoyu ile paylaştı. Google tarafından yapılan açıklamalarda 2019'un en iyi oyunu "Call of Duty: Mobile", en iyi uygulaması da "Ablo" oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android ekosisteminde 2019 yılının en iyi uygulamasını ve oyununu belirledi. Google tarafından yapılan açıklamalarda yılın oyunu ödülü, nispeten tahmin edilen bir oyuna gitti. Hayatımıza çok kısa bir süre önce giriş yapmış olan "Call of Duty: Mobile", 2019 yılının en iyi mobil oyunu olarak seçildi.

Google, Call of Duty: Mobile ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarında, 2019 yılının en iyi oyununun hem oyunseverleri zorlayan bir yanının olması hem eğlenceli olması hem de herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğini düşündükleri belirtildi. Google'a göre Call of Duty: Mobile, tüm bu kriterlere uyuyordu.

Call of Duty: Mobile'ı aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz

Google, 2019 yılının en iyi mobil uygulaması olarak da yeni bir sosyal ağ olan "Ablo"yu seçti. Ablo, alanında benzer olan pek çok uygulama olmasına rağmen rakiplerini geride bırakmayı başardı ve Google'ın prestijli unvanlarından bir tanesini almaya hak kazandı. Google tarafından yapılan açıklamalarda Ablo'nun göze çarpan bir yapısının olduğu belirtilirken, uygulamanın güzel düşünüldüğü ve iyi bir tasarıma sahip olduğu ifade edildi.