Google, her hangi bir bağlantının hangi sayfaya yönlendirdiğini sayfayı ziyaret etmeden görmek isteyenler için Chrome Android'e bağlantı önizleme özelliği ekledi.

Dünyanın en popüler mobil tarayıcısı Chrome’un sahibi olan Google, Chrome Canary ve Chrome Developer sürümlerine oldukça faydalı bir özellik getirdi. ‘Sneak Peek’ adlı yeni özellik, herhangi bir bağlantıyı açmadan önce bağlantının yönlendirdiği sayfaya göz atmayı mümkün kılıyor.

Yeni Sneak Peek özelliğini denemek için öncelikle adres çubuğuna chrome://flags/#enable-ephemeral-tab bağlantısını kopyala-yapıştır yapıyorsunuz. Ardından açılan pencerede en üstte yer alan seçeneği ‘Enable’ (Etkinleştir) olarak değiştiriyoruz ve tarayıcıyı yeniden başlatıyoruz.

Tarayıcıyı yeniden başlattıktan sonra herhangi bir web siteye girip bir bağlantıya parmağınızı uzun süre basılı tutarsanız karşınızda hızlı menü açılacaktır. Hızlı menüde Sneak Peek seçeneğine dokunarak bağlantıyı bir önizleme sayfasında açabilir, sayfayı baştan sonra inceleyebilirsiniz.

Sneak Peek’in bir yeni sekme gibi çalışmadığını unutmayın. Web sayfasında aşağı yukarı hareket edebiliyor olsanız da web sitesinin tüm özelliklerine erişmek için sağ üstte bulunan X butonuna dokunarak Sneak Peek’i kapatabilir, bağlantıyı yeni bir sekmede açabilirsiniz. Yeni özelliğin ne zaman Chrome’un dahili bir özelliği haline geleceği ise henüz bilinmiyor.