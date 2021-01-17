Google, Android kullanıcıları için Google uygulamasında arama yapmayı ve uygulamayı kullanmayı kolaylaştıran yeni bir arayüz tasarımı değişikliği üzerinde çalışıyor. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar ihtiyaç duydukları tüm kontrol butonlarını ekranın alt tarafında bulabilecek.

Google, tüm uygulamalarını daha kullanıcı dostu hale getirmek için çeşitli değişiklikler ve geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Sürekli değişen kullanım alışkanlıkları doğrultusunda bu tür değişimler yapmak, hem uygulama geliştiricileri hem de kullanıcılar için oldukça önemli. Google'ın Android uygulamasında test edilen bir yenilik de uygulamayı çok daha pratik hale getirmek için geliştiriliyor.

Android için Google uygulamasındaki bu yeni değişiklik, önceki sürüme göre birçok farklılık içeriyor. Uygulamanın önceki sürümü ekranın sağ tarafında bulunan kontrollere sahipken, uygulamanın yeni sürümü ile birlikte bu kontrol butonları ekranın alt kısmına taşınmış durumda ve daha pratik bir kullanım sunuyor.

Özellikler benzer, yerleri farklı:

Yeni arayüz tasarımında bulunan özelliklerin çoğu eski sürümde de bulunsa da her birinin yerlerinde bazı değişiklikler yapılmış durumda. Yeni bir özellik olarak ise kullanıcılar artık ekranın altında bulunan menüde ileri ve geri gitmek için yeni butonları kullanabilecekler.

Aynı zamanda kullanıcılar bu yeni sürümde de yenileme, Chrome'da açma ve tarayıcı ayarları gibi seçeneklere ekranın sağ tarafında bulunan menü üzerinden ulaşabilir durumdalar.

Google'ın geliştirdiği yeni sürümde pratikleşen diğer özellikler ise güvenli olmayan URL'leri kontrol eden 'güvenli tarama' özelliğini etkinleştirmek için tek bir yere tıklamanın yeterli hale getirilmesi ve arama geçmişinin de artık pratik bir şekilde temizlenmesi olarak özetlenebilir.