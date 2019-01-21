Android Güncellemeleri Gerçekten Hızlandı mı?

Google, şirketlerin Android güncellemesini daha hızlı yayınlaması için pek çok çalışma gerçekleştirdi. Peki bu çalışmalar ne kadar etkili oldu?

Android işletim sisteminin sahibi olan Google, Android One ve Project Treble ile yeni güncellemelerin ve sürümlerin akıllı telefonlara daha hızlı bir şekilde ulaşması için elinden geleni yapıyor. Peki Android One ve Android Oreo ile birlikte gelen Project Treble, Android yükseltmelerini ne kadar hızlandırdı?

Aşağıdaki tablo, hangi Android akıllı telefon üreticisinin yeni Android sürümünü ne kadar sürede yayınladığını gösteriyor. Tabloya göre Android Nougat’ın akıllı telefonlara ulaşması ortalama 192 gün sürmüş. Android Oreo’nun cihazlara ulaşma süresi ise ortalama 170 gün gün. Project Treble’ın ilk kez fayda sağladığı Android Pie ise ortalama 118 günde yayınlandı.

Şirket bazında baktığımızda ise Android ekosisteminin en büyük üç akıllı telefon üreticisi olan Samsung, Huawei ve Xiaomi’yi ele alabiliriz. Daha adil bir kıyaslama yapabilmek için bu üç üreticinin yeni Android sürümü yayınlanmadan önce tanıttıkları son amiral gemileri olan Galaxy S, Huawei P ve Xiaomi Mi serilerini ele alıyoruz.

Samsung ve Huawei, en popüler amiral gemisi serilerinden olan Galaxy S ve Huawei P serilerine Android Nougat güncellemelerini 250 günün üzerinde bir sürede yayınlamış. Buna karşın 2018 model Galaxy S ve Huawei P modelleri Android Pie güncellemesini 150 günden kısa sürede almayı başarmış.

Xiaomi için ise durumlar biraz daha değişik. Şirket, Android Nougat güncellemesini Mi serisine rakiplerinden daha önce, yaklaşık 200 günde yayınlamış. Aynı durum Android Pie güncellemesi için de geçerli ancak Xiaomi, güncellemenin yayınlanma hızını rakipleri kadar geliştirememiş. Yine de hala Samsung ve Huawei’den daha hızlı bir şekilde cihazlarını güncelliyor.