Android İçin Geliştirilen En İyi 10 Antivirüs Programı

İnternette dolaşan birçok tehdit var ve etrafınızdaki pek çok kişi, Android için bir antivirüs uygulamasının gerekli olmadığını söylüyor. Maalesef ki sizi çok büyük bir tehlikeye atıyorlar.

Sizin için en iyi 10 Android antivirüs uygulamasının bir listesini hazırladık. Markette birçok antivirüs uygulaması olsa da size en uygun olanı seçmek zor olabiliyor. Aşağıdaki uygulamaların belirli bir sırayla listelenmediğini belirtmeliyiz. Bunu aklınızda bulundurmanızda yarar var.

Kaspersky Mobile

Kaspersky Mobile, Android için en popüler antivirüs uygulamalarından biridir. 50 milyondan fazla kez indirilmiştir ve şu anda Play Store'da 4.7 yıldızlı bir derecelendirmeye sahiptir. Güvenilir bir antivirüs uygulaması olmasının dışında bu uygulama aynı zamanda; bir uygulama kilidi, telefon bulucu, SMS engelleyici ve çok daha fazlası olarak hizmet vermektedir. Kaspersky Mobile aynı zamanda Wear OS için tam destek ile birlikte gelir.

Bitdefender Antivirus

Bitdefender, basitliği ile öne çıkan bir antivirüs uygulamasıdır. Şirket, uygulamayı basitçe yükleyebileceğinizi iddia ediyor. Bu uygulama tamamen ücretsizdir ve bulut içi tarama teknolojisini kullanır. Düz tasarımı beğendiğiniz sürece oldukça göz alıcı bir kullanıcı arayüzü de getiriyor. Şüpheli etkinlik için tüm diğer uygulamalarınızı kontrol edecek ve koruyacaktır.

360 Security

360 Security bir antivirüs uygulaması ve aynı zamanda bir ton ek özellikle beraber geliyor. Bu uygulama aynı zamanda gereksiz dosya temizleyici, cihaz hızı yükseltici ve anti-spyware uygulaması olarak da hizmet ediyor. Tüm bunlara ek olarak, aramaları ve SMS'lerinizi bu uygulama ile filtreleyebilirsiniz, bununla birlikte 360 Security kullanarak rahatsız edici bildirimleri de gizleyebilirsiniz. Bunlar uygulamanın özelliklerinden sadece birkaçı.

Avast Mobile

Avast Mobile, 100 milyondan fazla indirme sayısına ve 4.5 yıldızlı bir derecelendirmeye sahip olduğu için "en popüler" kategorisi içinde de kendine yer buluyor. Bu listedeki diğer uygulamalar gibi bu uygulamada da düz bir tasarım ve bir ton özellikler getiriliyor. Bir antivirüs uygulaması olmanın yanı sıra, VPN uygulaması olarak da kullanılabilir. Bu uygulamayı kullanarak belirli uygulamaları kilitleyebileceğinizi de unutmayın. Avast Mobile, bazı üstün hırsızlık önleme özelliklerine sahip olsa da asıl amacına ek olarak fotoğraf kasanız da olabilir.

AVG

AVG Antivirus, Avast Mobile gibi 100 milyondan fazla indirilmeye sahiptir ve bu, burada listelenen diğer uygulamalar gibi, sade bir arayüz ile birlikte gelir. AVG Antivirus oldukça çok yönlüdür; ayrıca fotoğraf kasası, uygulama kilidi ve Wi-Fi güvenliği özelliklerine sahipken aynı zamanda bir antivirüs uygulamasıdır. Telefonunuzu Google Haritalar'dan da bulabilirken, gereksiz dosyaları akıllı telefonunuzdan temizlemek için AVG'yi kullanabilirsiniz.

Virus Cleaner

Virus Cleaner, Hi Security Lab tarafından üretilen bir antivirüs uygulaması olmanın yanı sıra, aynı zamanda gereksiz dosya temizleyicisi, uygulama kilitleyicisi ve performans güçlendiricisi olarak da görev yapıyor. Şu anda 4.8 yıldızlı bir derecelendirmeye ve 50 milyondan fazla indirme sayısına sahip olduğu için, en yüksek puan alan antivirüs uygulamalarından biridir. Bu uygulama aynı zamanda bir uygulama kilitleyicisi ve bir işlemci soğutucusu olarak da kullanılabilirken, bilinmeyen Wi-Fi ağlarını da tarar.

Norton

Norton, bir ton özellik ile gelen bir antivirüs uygulamasıdır. Bu uygulama, kötü amaçlı yazılım veya casus yazılım içeren uygulamaları tarayabilir ve kaldırabilir. Norton sayesinde telefonunuzu uzaktan kilitlemek için bir SMS mesajı kullanabilirsiniz. Birisi arka arkaya 10 kez yanlış PIN girerse ve bir SIM kart çıkarılırsa, hırsızlık durumunda, Norton cihazınızı kilitleyebilir.

Security Master

Security Master uygulaması Cheetah Mobile tarafından üretildi ve sadece bir antivirüs uygulaması değil. Bu listedeki diğer birçok uygulama gibi, isterseniz bu uygulama; VPN, uygulama kilitleyicisi ve performans yükselticiniz olabilir. Bunun da ötesinde, bu uygulama akıllı telefonunuzdaki gereksiz dosyaları temizlemenize olanak tanırken, birisinin cihazınıza girmeye çalıştığı durumlarda da 'Intruder Selfie' özelliği vardır (yanlış şifre girişlerinde anlık selfie çeker).

Avira

Avira, popüler bir virüsten koruma programıdır ve Android'de de kullanılabilir. Anti-ransomware ve anti-hırsızlık koruması ile birlikte gelen uygulama, Android cihazınız için en iyi korumayı vadediyor. Cihazınızda yüklü diğer uygulamalara yetkisiz erişimi engelleyecek olan Avira, cihazınızı casus yazılımlardan ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyacaktır. Avira ayrıca bir web tabanlı yönetim portalı ile birlikte gelir ve bir ton dil destekler.

Mcafee

McAfee uygulaması yakın bir zamanda yeni tasarımına kavuştu. Bir antivirüs uygulaması olmanın yanı sıra, bu uygulama aynı zamanda anti-hırsızlık özellikleri ile birlikte geliyor. McAfee'yi kullanarak SMS ve rehber yedeklerini de gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulama bir Çocuk Modu ile birlikte gelir ve çağrı engelleyici, SMS filtresi ve Uygulama Kilidi olarak aynı anda çalışabilir. Akıllı telefon verilerinizi McAfee'yi kullanarak uzaktan silebilirsiniz. Son olarak, Wear OS bu uygulama tarafından tam olarak desteklenir.