Andy Rubin, Bizi Taklit Edecek Telefonlar Üzerinde Çalışıyor

Essential Products, gelen son haberlere göre kullanıcının hareketlerini taklit ederek mesajlara cevap verecek bir telefon üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg, bizi taklit etmeyi amaçlayan yeni cihazın geliştirme sürecinde olduğunu ve kullanıcıları telefonlarından bir nebze de olsa uzaklaştırmayı amaçladığını aktardı. Küçük bir ekrana sahip olacağı ve genellikle ses komutlarıyla kontrol edileceği tahmin edilen cihaz, içerisinde yapay zekâya sahip bir asistanla gelecek. Bu asistan kullanıcıların yerine mesajlara veya maillere cevap verecek ve onların yerine rezervasyonlar yapabilecek.

Android işletim sisteminin kurucusu ve Essential Products’ın CEO’su Andy Rubin, buna benzer özellikleri daha önce çok takdir etmişti. Geçtiğimiz senelerde Bloomberg’e verdiği bir röportajında “bizim sanal versiyonumuz” olacak bir telefon hayalinden bahsetmişti. Rubin, bu hayaline “Siz hayatınızın keyfini sürerken, mesajlarla bölünen o akşam yemeğini yerken telefonunuza dokunmadan telefonunuzun sizin adınıza işleri halletmesine güvenebilirsiniz,” sözlerini eklemişti.

Firmanın Duplex yazılımı şu anda insan seslerini taklit edebiliyor ve bir restorandan masa ayırtmak gibi basit işlemleri yapabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Google, Pixel 3 lansmanında kullanıcılarını telefon üzerinden arayanların söylediklerini yazıya döken bir yapay zeka asistanını tanıtmıştı. Bu da kullanıcılara telefonu açma ya da numarayı bloklama gibi seçenekleri sunuyordu.

Bu projeler yavaş yavaş hayatımıza girseler de yapay zekanın üretebildiği diyaloglar hala basit düzeyde. Örneğin yukarıda bahsedilen Duplex yazılımı “Restorana ne zaman geleceksiniz?” ya da “Kaç kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorsunuz?” gibi basit sorulara cevap verebilecek düzeyde. Ayrıca Alexa ya da Siri gibi yapay zekâ asistanlarını kullananlar da bu kısıtlamaların farkına varmış olacaktır. Yani Rubin’in vizyonu kağıda geçmiş olsa da şu an için bunu destekleyecek bir teknoloji yok gibi görünüyor.