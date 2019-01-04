Android'in Ekran Kilidi Basit Bir Skype Aramasıyla Kırıldı

19 yaşındaki Kosovalı genç, Android'in ekran kilidini oldukça basit bir yöntemle kırmayı başardı.

Android telefonlarda 'bug' arayan ve bulduğu açıkları YouTube kanalından paylaşan Florian Kunushevci, yayınladığı videoyla ekran kilidi bulunan bir akıllı telefonun verilerine nasıl kolayca erişilebileceğini anlatıyor.

Videodan da görebileceğiniz üzere teknik olarak telefonun ekran kilidi hiç açılmamış olsa da rehbere, galeriye, mesajlara ve hatta internet tarayıcısına bile küçük bir hileyle giriş yapılabiliyor.

Kunushevci, The Register'a yaptığı açıklamada, bulduğu açığı Microsoft'a bildirdiğini açıkladı. 15 yaşından beri akıllı telefonlardaki açıkları bulmaya çalıştığını belirten Kunushevci; Microsoft, Apple, Dell, Intel, Adobe, Eset ve Github gibi birçok firmanın sistemlerindeki açıkları keşfedip kendilerine bildirdiğini belirtti.

Konuyla ilgili ulaşılan Microsoft yetkililerinden herhangi bir yorum gelmedi. Bununla birlikte 8.15.0.416 numaralı sürümle soruna çözüm üretileceği söylendi.