İşlediği suç sonucunda şirketten ayrılan Rubin'e 90 milyon dolar tazminat ödendi.

Android’in kurucu ortağı Andy Rubin 2014 yılında Google’dan ayrılmıştı. Kendi isteğiyle ve dostça ayrılmış gibi görünse de geçtiğimiz yıl çıkan raporlar durumun farklı olduğunu açıklar nitelikte. Birçok kaynaktan alınan bilgilere göre Rubin’in ayrılığının sebebi astıyla yaşadığı uygunsuz bir ilişki sebebiyleydi. Rubin’in çıkışıyla ilgili iddiaların sayısı az ancak New York Times, firmanın Rubin’in ilişki yaşadığı kadının iddialarını güvenilir bulmasına rağmen Andy Rubin’e ayrılırken 90 milyon dolar ödendiğini aktardı.

“Andy’ye her şeyin en iyisini diliyorum. Oluşturduğu işletim sistemi (Android) gerçekten kayda değer bir şeydi.”

Rubin ayrılırken Google’ın CEO’su olan Larry Page’in söyledikleri bunlardı. Rubin de sözcüleri aracılığıyla kendi isteğiyle ayrıldığını defalarca belirtti.

Ancak 2014 yılında Rubin ile ilişki içerisinde olduğu söylenen bir Android çalışanı, Rubin’le ilişkisini bitirmek istediğini ancak Rubin’in ilişkiyi bitirmeden bir yıl önce onu cinsel ilişki yaşamaya zorladığını iddia etti. Google bir soruşturma başlattı ancak vakayla ilgilenildiğinde şirketin yönetim kurulunun Rubin’e 150 milyon değerinde hisse verdiği söylentileri ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından kadının iddiaları asıllı çıktı ve Rubin’in şirketi terk etmesi istendi. Ancak tabiri caizse atılmış olmasına rağmen Google’ın Rubin’e çıkarken dört yılda ödenmek üzere 90 milyon dolar kıdem tazminatı ödediği ortaya çıktı.

Ancak buradaki en büyük yanlış, bir cinsel taciz şüphelisinin “kendi isteğiyle” ya da “dostça” gibi tabirlerle üstü örtülerek şirketten ayrılması. Google’ın mühendisi Liz Fong-Jones “Google bu gibi tacizlerin üstünü örttüğünde insanların kötü tavır ve hareketleri bildirme konusunda kendini güvende hissetmediği bir ortam oluşturuyor” açıklamasında bulundu ve “Hiçbir şey olmayacak ve erkekler tazminatlarını alacaklar, kadınlar ise bir kenara itilecekler” sözlerini ekledi.