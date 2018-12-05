YouTube’un ana sayfada yer alan videoları oynatma özelliği, daha önce yalnızca Premium kullanıcılarına sunulmuştu. Gelen olumlu dönüşlerin ardından bu özellik tüm kullanıcılara gelecek.

YouTube’un kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için yaptığı işlemlerin sonuncusu, ana sayfada otomatik oynatma seçeneğinin tüm kullanıcılara açılması olacak. Bu modda, anasayfanızda yer alan videolar sessiz ve altyazılı olarak oynamaya başlayacak. Böylece video içeriği hakkında bilgiye, videoya girmeden ulaşabilmek mümkün olacak.

Google’ın ürün forumunda yer alan makaleye göre özelliğin gelmesiyle beraber, üreticilere altyazıları oluşturmak için üç farklı yöntem sunuluyor. Bunlardan birincisi otomatik altyazı sistemi, ikincisi içerik üreticisinin yazıları kendisi yazması ve üçüncüsü de yazıların komünite tarafından oluşturulması.

Özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar, ayarlardan otomatik oynatma > ana sayfada oynat yolunu takip ederek özelliği kapatabilirler. Burada sunulan üç seçenek Sadece Wi-Fi/Kapalı/Daima Açık olarak belirlenmiş.

Google, yeni özelliğin bir kaç hafta içinde bütün cihazlarda olacağını söylüyor.