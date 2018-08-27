Yeni Apple müşterilerinin verilerini depolamasını kolaylaştırmak isteyen Apple, tüm yeni iCloud müşterilerine 2 ay için ücretsiz 200GB iCloud depolama alanı sunuyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi konumunda bulunan Apple, Android kullanıcılarının iPhone’a geçişine destek olmak için yeni bir kampanya başlattı. Şirket, tüm yeni iCloud müşterilerine 2 ay boyunca geçerli olacak 200 GB bulut depolama alanı sunacak.

Apple, normal şartlarda kullanıcılara 5 GB ücretsiz depolama alanı sunuyor. Ancak kısa süreliğine tüm yeni iCloud müşterilerine 200 GB depolama alanını ücretsiz sunuyor. 2 aylık sürenin sonunda aboneliğini sonlandırmayan müşteriler ise 2.99 dolar ücret ödeyecekler.

Bu durum muhtemelen pek çok müşterinin sinir kriziyle sonlanacaktır. Çünkü aboneliğini sonlandırmayı unutan ya da böyle bir aboneliğin farkında bile olmayan müşteriler belki de hiç kullanmadıkları bir depolama alanı için aylık 2.99 dolar ücret ödeyecekler.

Ayrıca Apple’ın, iCloud müşterileri için sunduğu ücretsiz depolama alanı da son derece komik boyutlarda. ‘Dünyanın en büyük teknoloji şirketi’ unvanına sahip bir şirket, 5 GB’tan fazlasını sunabilmeliydi. Bir başka bulut depolama devi olan Google, kullanıcılarına ücretsiz 15 GB depolama alanı sunuyor.