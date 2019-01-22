Google'ın mobil işletim sistemin Android'in beğenilmeyen özellikleri de bulunuyor.

Günümüzde mobil platform cihazları tarafından en çok kullanılan işletim sistemi olan Android, başarılarına her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. İlk olarak 23 Eylül 2008 tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulan Android işletim sistemi, her ne kadar beğenilse de, bazı noktalarda kullanıcılarının sinirlerini fazlasıyla bozabiliyor.

Kamera uygulaması ile fotoğraf çekildiğinde bazı akıllı telefonlarda çekilen fotoğrafın alt kısmına otomatik olarak eklenen filigran (fotoğrafın altına yerleştirilen logo vb.), kullanıcıları rahatsız etmeye başladı. Gelen geri bildirimlerden anlaşıldığı üzere akıllı telefon kullanıcıları çektikleri fotoğraflarda, hangi akıllı telefon ile çektikleri bilgisinin yer almasının bir mantığının olmadığı gibi fotoğrafın bütünlüğünü de bozduğunu belirtiyor.

Özellikle Çin merkezli akıllı telefon üreticileri OnePlus, Xiaomi ve Huawei'de görmeye alışkın olduğumuz filigranlar, telefonda otomatik olarak açık bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Bu filigranların çektikleri fotoğraflarda yer almamasını isteyen kullanıcılar ise kamera ayarlarına girip filigranı kapatmak gibi gereksiz bir işlemi gerçekleştirmek zorunda kalıyor.