Android Kullanıcıları iPhone'a Yöneliyor: İşte Nedeni

Bir platform, en az 2.000 Android kullanıcısının katılımıyla dikkate değer bir anket düzenledi. Anket kapsamında kullanıcıların üçte biri, bir sonraki telefonunun iPhone 12 olacağını söylerken belirtilen nedenler, oldukça manidardı.

SellCell isimli bir akıllı telefon platformu, en az 2.000 kişinin katıldığı bir anket düzenledi. Bu ankette Android kullanıcılarına, bir sonraki telefonlarının ne olacağı soruldu. Ankete katılan kişilerin en az üçte birinin iPhone 12 almayı düşündüğünü söylemesi üzerine "Neden?" sorusunu yönelten SellCell, dikkat çeken yanıtlar aldı. Dilerseniz hemen, söz konusu anketin detaylarına yakından bakalım.

Yapılan araştırmaya göre tüketicilerin bir sonraki akıllı telefon olarak iPhone 12'yi tercih edecek olmalarının temel nedeni, Apple'ın sunduğu yazılım desteği. Pek çok tüketicinin bildiği üzere Android ekosistemi, en fazla üç yıl yazılım güncellemesi sunuyor. Bu süre sona erdikten sonra da telefonların büyük bir kısmı çöp oluyor. Ancak Apple'ın bugün bile 6S kadar eski bir cihaza iOS güncellemesi sunuyor oluşu, tüketicileri ciddi anlamda etkiliyor gibi görünüyor.

Ankete göre Apple, gizlilik odaklı reklamlarıyla da tüketicileri etkilemiş durumda

Apple, piyasaya sürdüğü akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerinin reklamını, genellikle gizlilik odaklı yapıyor. Hatta zaman zaman bu reklamları da sizlere aktarıyoruz. İşte Apple'ın reklam çalışmaları, iPhone 12 satın almayı düşünen Android kullanıcılarını en çok etkileyen ikinci şey olarak karşımıza çıkıyor. Ankete göre iPhone 12 almayı düşünen Android kullanıcılarının yüzde 48'i, Apple'ın gizlilik özelliklerini beğeniyor.

SellCell'in anketinin detaylarına baktığımız zaman kullanıcıların, kamera özellikleri, tasarım, fiyat, 5G desteği ve kullanıcı arayüzü gibi nedenlerden ötürü de iPhone 12'yi tercih edeceğini görüyoruz. Ancak özellikle de uzun yıllar devam eden yazılım güncellemeleri ve gizlilik seçenekleri, diğer tüm detayların daha üstünde olarak karşımıza çıkıyor.

İşte iPhone 12 satın alacak kullanıcıların neden sorusuna verdiği yanıtlar

Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Bir sonraki telefonunuz, yazılım güncellemesi ya da gizlilik seçenekleri nedeniyle iPhone olur mu? Ya da yukarıda da görebileceğiniz üzere iOS, Android'e kıyasla o kadar da tercih nedeni değil mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.