Privacy International tarafından aktarılan bilgiye göre popüler bazı Android uygulamaları, kullanıcılardan izin almadan verilerini Facebook'a gönderiyor.

Devlet ve işletmelerce yapılan gizlilik ihlallerini izlemekle yükümlü İngiltere merkezli bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan Privacy International (PI), Android kullanıcılarının Spotify, Skyscanner, Kayak, Yelp ve Duolingo gibi popüler uygulamaların da içinde bulunduğu 21 uygulamanın açılır açılmaz kullanıcı verilerini Facebook’a aktardığı iddialarını araştırdı ve elde ettiği sonuçları paylaştı.

Privacy International, bugün yaptığı açıklama ile Facebook’a kullanıcı verilerini gönderdiği iddia edilen 21 uygulamadan 3’te 2’sinin veri göndermeyi kestiğini belirtti. Bu uygulamalar arasında Spotify, Skyscanner ve Kayak da bulunuyor. Bununla birlikte Yelp, Duolingo, the King James Bible, Qibla Connect ve Muslim Pro gibi uygulamaların Facebook’a veri göndermeye devam ettiği bildirildi.

Söz konusu uygulamaların kullanıcıları verilerini Facebook’a gönderme nedenleri, uygulamada kullandıkları Facebook mobil yazılım geliştirici kitini (SDK). Uygulama Etkinlikleri, hem iOS hem de Android’de Facebook SDK’nın ana özellikleri arasında bulunuyor ve Facebook, Uygulama etkinlikleri sayesinde kullanıcıların akıllı telefon kullanım alışkanlıklarını öğrenerek daha isabetli reklamlar gösterebiliyor.

Hepsi bu kadar da değil. Wall Street Journal'da Şubat ayında yayınlanan makaleye göre şüpheli 11 uygulama, kullanıcıların kan basıncı, kalp atış hızı, adet döngüsü ve hamilelik durumu gibi bilgileri de Facebook’a gönderiyor. Genele baktığımızda Facebook, kullanıcıların sağlık durumundan dini yoğunluğuna kadar neredeyse her bilgiyi ele geçirmiş oluyor. Konuyla ilgili konuşan bir Facebook sözcüsü ise gönderilen verilerden Facebook’un değil uygulama geliştiricilerin sorumlu olduğunu belirtti. Privacy International ise sorumlunun kim olduğu ile değil, kullanıcı verilerinin izinsiz olarak Facebook'a gönderilmesi ile ilgileniyor.