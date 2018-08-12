Android'in özgür yapısına alışan kullanıcılar, iOS işletim sistemine geçiş yaptığında kısıtlanmış hissedebiliyor, ki bu da gayet normal. Android kullanıcılarına göre iOS'in en büyük 15 sorununu derledik.

Android ve iOS, bugün itibariyle akıllı telefon piyasasını domine eden iki işletim sistemi konumunda. Her iki işletim sisteminin de kendine göre artıları ve eksileri olsa da burada tercih sebebi daha çok sizin kullanım tarzınız oluyor. Android'in özgürlüğüne alışan kullanıcılar ise iOS'e geçtiklerinde çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu haberimizde, Android'den iOS'e geçen kullanıcıların yaşadığı en büyük 15 sorunu listeledik.

1. Ana Ekran

Apple'ın kullanıcıyı en çok kısıtladığı yerlerden biri şüphesiz cihazın ana ekranı. Sayfaların tamamını ikonlarla doldurmaya mecbur bırakan Apple, Android'in widget özgürlüğüne karşı yenik düşüyor. Nispeten daha küçük ekrana sahip telefonlarda bu çok büyük bir problem olmasa da bir bilgisayarın yerini alacağı iddia edilen 12.9 inçlik iPad Pro'nun ekranının tamamen ikonlarla dolu olması, biraz alan israfı gibi görünüyor.

2. Apple Haritalar

Apple'ın Haritalar uygulamasının Google Haritalar'a göre oldukça geride kaldığı aşikar. Bir zamanlar App Store'da Google Haritalar'ın bulunmadığını düşünürsek, bu durumun birçok kullanıcının tepkisini çekmesi normal. Neyse ki artık Google Maps iOS cihazlar için de kullanılabilir hale geldi.

3. Varsayılan Uygulamalar

iOS, Android ile kıyaslandığında uygulamaları varsayılan olarak belirleme konusunda bazı eksiklere sahip. Örneğin iOS cihazınızda Chrome'u ana tarayıcınız olarak kullanıyorsunuz ve Twitter üzerinden bir bağlantı açmak istediniz. iPhone'unuz bu bağlantıyı otomatik olarak Safari ile açacaktır. Android'de ise dilerseniz Microsoft'un Edge tarayıcısını (veya başka bir tarayıcıyı) varsayılan olarak ayarlayabilir, hatta varsayılan müzik uygulaması olarak da Apple Music'i kullanabilirsiniz.

4. Sınırlı Arama Kaydı

iPhone'lardaki son aramalar listesi, 100 arama ile sınırlı. Bunu okuyan bir Android kullanıcısıysanız şaşırmış olmanız muhtemel. Evet, Apple'ın böyle saçma bir kısıtlaması daha mevcut.

5. T9 Arama Sorunu

Akıllı telefonların olmadığı dönemlerde hayatımıza giren T9 ile telefondaki numaraları tuşlayarak o numaraların karşılık geldiği harflerden aradığınız kişiyi rehberde kolayca bulabilirsiniz. Ancak iOS cihazlarda bu özellik de bulunmuyor.

6. SMS Uygulaması

Spam olarak adlandırılan gereksiz SMS'lerin çığrından çıktığı bu dönemde, güçlü bir spam engelleyicisine sahip bir SMS uygulaması kullanmak isteyebilirsiniz. Android cihazlarda istediğiniz SMS uygulamasını kullanabilirsiniz, ancak iOS'te varsayılan olarak gelen Mesajlar uygulamasına mahkumsunuz.

7. Kamera Kısayolu

Apple'ın son yıllarda çıkardığı iPhone modellerinin kamera kalitesini tartışmaya gerek yok. Ancak iOS tarafında sunulan kamera kısayolu, yeterince hızlı değil. Diğer Android cihazlarda istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz kısayol, iPhone modellerinde sadece kilit ekranından sürükleyerek kullanılabiliyor. Ancak bir Android telefonda güç düğmesine iki kez basarak, veya farklı bir kombinasyonla anında kamerayı açabilirsiniz.

8. Bildirimler

iOS, şu an sahip olduğundan çok daha iyi bir bildirim merkezini hak eden bir işletim sistemi. Ancak şu anki haliyle Android'in oldukça gerisinde kalıyor. Android cephesinde otomatik gruplandırılan bildirimler, iOS'e göre çok daha çeşitli ayarlar sunuyor.

9. Ayarlar-ception

iOS işletim sisteminde nedense yüklediğiniz üçüncü parti uygulamaların ayarları tek bir Ayarlar uygulamasından yapılıyor. Örneğin kamera ile ilgili bir ayar yapmak için bile Kamera uygulamasından çıkıp, Ayarlar uygulamasına girmelisiniz. Bu da oldukça can sıkıcı bir durum.

10. Resim İçinde Resim Modu

iOS 9 ile Apple ekosistemine de gelen resim içinde resim modu, şu an için sadece iPad modelleriyle sınırlı. iPhone modellerinde de görmek istediğimiz bu özellik, Android 8.0 Oreo sürümüyle Android platformunda çoktan kullanılmaya başlandı. Henüz kısıtlı kullanım alanları olsa da Google Haritalar'dan yol tarifi alırken, Chrome'da farklı bir web sitesinde gezinebilirsiniz.

11. Otomatik Doldurma

Android Oreo ile beraber telefonunuz, Google hesabınızda kayıtlı tüm şifrelerinizi otomatik olarak doldurabiliyor. Hatta bu iş için üçüncü parti bir uygulama bile kullanabilmek mümkünken, iOS tarafında tam olarak böyle bir özellik bulunmuyor. iOS 12 ile beraber benzer bir doldurma sisteminin geleceği ise doğrulandı.

12. Sohbet Kısayolları

Android cihazınızda ana ekrana herhangi bir kişiyle olan WhatsApp konuşmanızı kısayol olarak ekleyebilirsiniz. iOS cihazlarda ise böyle bir imkan mevcut değil.

13. Kötü Wi-Fi Ağından Otomatik Olarak Mobil Veriye Geçiş

Özellikle son yılda çıkan birçok Android cihaz, bu işlemi otomatik olarak yapabilyor. iOS cihazlar ise Wi-Fi ağınızda bir sorun varsa, otomatik olarak mobil veriye geçiş yapamıyor. Bu durum da bazı önemli bildirimleri almanıza engel olabilir.

14. Mobil Veri Üzerinden Uygulama İndirme Kısıtlaması

iOS platformundaki App Store üzerinden mobil veriyle en fazla 150 MB boyutunda uygulama indirebilirsiniz. Mobil veri paketlerinin oldukça yüksek kotalara sahip olduğu bu dönemde Apple'ın böyle bir kısıtlama yapması bir hayli ilginç.

15. Gelen Aramaların Tüm Ekranı Kaplaması

Telefonunuzda herhangi bir işlem yaparken arama geldiğinde iPhone'unuz tüm ekranı bu aramayla kaplayacaktır. Android cihazlarda ise bir işlem yaparken aramalar üst kısımda bildirim olarak görünür.