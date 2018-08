En başarılı 4 Duvar Kağıdı Uygulaması (Android)

Arka plan ve duvar kağıdı konusunda seçici takipçilerimiz için, 4 başarılı arka plan ve duvar kağıdı uygulamasını listeliyoruz.

Her akıllı telefon kullanıcısının bileceği üzere, güzel bir arka plan ve duvar kağıdı telefonunuzun şıklığına bir artı katar. Ancak, kişiliğinizi yansıtacak ya da görenleri kendine hayran bırakacak, doğru arka planı bulmak her zaman düşündüğümüz kadar kolay değildir. Google Play Store’da oldukça fazla seçenek olmasına karşın, bu konuda titizlik gösteren kişiler için kimi zaman yeterli olmayabilir. Bu konuda tutkusu olan ya da farklı kaynaklardan da araştırma yapmayı seven takipçilerimiz için en başarılı arka plan uygulamalarını sıralıyoruz.

Reddit

İnternetin en geniş kapsamlı içerik kaynaklarından biri olan Reddit, uygulaması sayesinde fotoğrafçılık ve arka plan konusunda da ayrı bir zevke sahip insanlar için birçok seçenek sunuyor. Temel anlamda ücretsiz olan bu çok amaçlı uygulama, ek özellikler söz konusu olduğunda ücretli oluyor.

Walli

Oldukça yeni bir uygulama olan Walli, kısa zamanda başarılı hizmetiyle kullanıcılarının ve fotoğraf tutkunlarının takdirini toplamayı başardı. Oldukça yüksek çözünürlükte kaliteli ve şık arka plan edinebileceğiniz bu uygulama, ekstra hizmetler dışında ücretsiz olarak hizmet vermekte.

Google Duvar Kağıtları

İçeriğine bulunan fotoğrafların çok başarılı olduğunu söylemek pek mümkün olmasa da geniş seçim havuzu ve ücretsiz hizmetiyle Google’ın Duvar Kağıtları uygulaması hala iyi bir seçenek.

Wonderwall

Tamamen ücretsiz olan Wonderwall, sunduğu hizmet ile ücretli uygulamalara taş çıkarıyor. Birçok açıdan hem pratik hem de estetik çözümler sunan bu uygulama ülkemizde de bir hayli popüler.