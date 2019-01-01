Android Kullanıcıları iPhone XR'ı Tercih Ediyor

Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları (CIRP)'a göre iPhone'a geçiş yapan kullanıcıların büyük çoğunluğu tercihini iPhone XR'dan yana kullandı.

Android ve iPhone kullanıcıları arasında her zaman için 'Hangisi daha iyi?' yarışı olmuştur ve tahmin edersiniz ki bunun tek bir cevabı yok çünkü telefon tamamen kişisel bir tercih ve dürüst olmak gerekirse üreticiler aynı dönemde aynı adımları atarak arada çok da büyük farklar bırakmıyorlar.

Bu yüzden de bunu tartışmak yerine sayısal veriler üzerinden konuşmak çok daha mantıklı olacaktır. Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları (CIRP)'ın yayınladığı bir rapora göreyse Android kullanıcıları iPhone XR'ı hayli sevmiş gözüküyor.

Aynı rapora göre iPhone XR alıcılarının %16'lık kısmı daha önce Android telefon kullanıyordu ve bu geçiş oranı diğer iPhone modellerini tercih eden eski Android kullanıcılarının oranına göre %5 daha fazla. Diğer modellere baktığımızda ise iPhone X alıcılarının yüzde 11'inin, iPhone 8 ve 8 Plus alıcılarının ise yüzde 12'sinin eski Android kullanıcılarından oluştuğunu görüyoruz.

CIRP kurucu ortağı Mike Levin ise konuyla alakalı olarak "Apple'ın, iPhone XR modelini Android'den iPhone'a geçiş yapma potansiyeli olanlara hitap edecek şekilde konumlandırdığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Yine CIRP'a göre iPhone XR, Apple'ın 2018 satışlarının en büyük paya sahip olan ürünü. iPhone XR piyasaya sürüldükten sonraki ay boyunca iPhone satışlarının yüzde 32'sini oluşturdu. Aynı dönemde iPhone XS ve XS Max satışları ise toplamda %32'lik bir paya sahip oldu.