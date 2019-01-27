Android cihazlarınızda sizlerin işini kolaylaştıracak onlarca uygulama bulunuyor ancak bu haberimizde olmazsa olmazları sizler için derledik.

Telefonunuza yeni uygulamalar eklemek bazen yararlı bir durum olsa da bazen de gerekli ya da aradığınız uygulamaları bulma konusunda zorluklar çekebiliyorsunuz. Bu sebeple Android kullanıcılarının telefonlarında olması gereken beş adet uygulamayı sizler için listeledik.

Year in Pixels

Year in Pixels uygulaması sayesinde günlük olarak nasıl hissettiğinizi kaydedebiliyorsunuz. Bunu yaptığınızdaysa beş farklı renkten biri seçilmiş oluyor. Tabii ki seçenekleri artırmanız mümkün. ‘Mutlu’, ‘Üzgün’, ‘Yorgun’ ya da ‘Heyecanlı’ gibi seçeneklerden birini seçerek yılı temsil eden tabloya bir renk atıyorsunuz. Ayın ya da yılın sonundaysa rengarenk bir tablo sizi bekliyor.

Tiny Decisions

Bir konu hakkında seçim yapmakta zorlanıyor musunuz? Önünüzde birçok seçenek var ancak bir türlü durumun içinden çıkamıyor musunuz? Tam da bu durumda işin içine giren uygulama, sizin yerinize seçeneklerin içerisinden bir tanesini seçiyor. Yapmanız gereken tek şey soruyu ve seçenekleri yazıp feleğin çarkını çevirmek.

ES File Explorer

Cihazınızda bulunan dosyaları çok daha kapsamlı bir şekilde size gösterip yapacağınız düzenlemeleri son derece kolaylaştıran bu uygulama her Android kullanıcısının olmazsa olmazı durumuna geldi. Eğer hâlâ ES File Explorer ile tanışmadıysanız aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hemen tanışabilirsiniz.

Alarmy (Sleep if you can)

Alarmlarını erteleme alışkanlığı olan insanlar için geliştirilmiş olan uygulama tek bir konuda başarılı: Sizi uyandırmak. Alarm çaldıktan sonra matematik işlemi çözmek, telefonu sallamak ya da fotoğraf çekmek gibi görevler veren uygulama sizi uyandırmayı kafasına koymuş durumda.

Ventusky: Weather Maps

Ventusky sayesinde hava durumu raporlarını çok daha tutarlı ve detaylı bir şekilde alabileceksiniz. Eş zamanlı güncellemeleri sayesinde sürprizleri ortadan kaldıracak uygulamayı indirdiğiniz için memnun olacaksınız.