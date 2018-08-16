Android Mesajlar uygulamasının 3.5 güncellemesi, önemli yeniliklerle geliyor. Yeni materyal tasarım ve gece modu eklenen uygulama, çok daha kullanışlı bir hale geldi.

Google'ın Telefon ve Kişiler uygulamaları bu ay itibariyle yeni materyal tasarımı içeren güncellemeye kavuşmuştu. Google, şimdi de Mesajlar uygulamasının 3.5 sürümüyle beraber materyal tasarım anlayışının son halini ve gece modu özelliğini uygulamaya eklemiş oldu.

Soldaki eski, sağdaki ise yeni tasarım.

Tamamen beyaz arka tasarım ve daha pastel renklere sahip profil fotoğraflarıyla Google Mesajlar, daha modern bir görünüme kavuşmuş oldu. Ayrıca yeni mesaj oluşturma işlevi gören "+" tuşunu "Görüşmeyi başlat" tuşuyla değiştiren Google, uygulamayı çok daha sade bir tasarımla bizlere sundu.

Soldaki eski, sağdaki ise yeni tasarım.

SMS görüşmelerinin içerik kısmının da rengini değiştiren güncelleme, Google'ın yeni tasarım anlayışını her yere getireceğini bizlere gösteriyor. Mesajlar uygulamasının önceki sürümünde her görüşmenin içindeki mesaj balonları farklı renkte karşımıza çıkarken, yeni güncellemeyle bu balonlar sadece açık mavi renkte olacak. Ayrıca Google, Product Sans adındaki yeni fontunu da bu kısımda kullanmayı ihmal etmemiş.

Beklenen gece modu ise sonunda geldi. Ekrandaki her şeyi koyu bir renge kavuşturan mod, telefonunuzu gece kullanırken gözünüzü en az seviyede yormayı amaçlıyor. 3.5 sürümü yayınlanan Android Mesajlar'ın bu güncellemesi henüz size gönderilmediyse üzülmenize gerek yok. Uygulamanın APK versiyonunu buradan indirip kurarak, cihazınızı bir kez yeniden başlattığınız takdirde yeni özelliklere kavuşabilirsiniz.