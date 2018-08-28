Android One'lı LG G7 One ve G7 Fit Duyuruldu

LG, şirketin yeni dikkat çeken çentikli akıllı telefonları olan LG G7 One'ı ve G7 Fit'i duyurdu.

Güney Koreli teknoloji devi LG, IFA 2018’in hemen öncesinde şirketin yeni Android One platformuna üye akıllı telefonu LG G7 One’ı ve LG G7 Fit’i tanıttı. Her iki cihaz da 6.1 inç boyutunda QHD+ FullVision LCD Super Bright ekrana sahipken, dayanıklılıklarının kanıtı olarak da IP68 ve askeri sınıf dayanıklılık için MIL-STD 810G sertifikasına sahipler.

Android One’lı LG G7 One, Snapdragon 835 işlemcisinden güç alırken G7 Fit, Snapdragon 821’den gücünü alıyor. Her iki cihazda da 4GB RAM’e ek olarak Quick Charge 3.0 destekli 3000mAh bir batarya, Hi-Fi Quad DAC ve 8MP ön kamera bulunuyor. LG G7 One’da Google Asistan’ı uyandırmak için özel bir tuş da bulunuyor.

LG G7 One Özellikler

6.1 inç (3120x1440 piksel) 19.5:9 FullVision Super Bright IPS Ekran

Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 GPU

4GB LPDDR4x RAM, 32GB Depolama

Android 8.1 Oreo İşletim Sistemi

16MP, f/1.6 diyaframlı Arka Kamera

8MP, f/1.9 diyaframlı Ön Kamera

IP68, MIL-STD 810G Sertifikaları

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, USB Type-C

3000mAh Batarya, Quick Charge 3.0

LG G7 Fit Özellikler

6.1 inç (3120x1440 piksel) 19.5:9 FullVision Super Bright IPS Ekran

Snapdragon 821, Adreno 530 GPU

4GB LPDDR4x RAM, 32GB/64GB Depolama

Android 8.1 Oreo İşletim Sistemi

16MP, f/2.2 diyaframlı Arka Kamera

8MP, f/1.9 diyaframlı Ön Kamera

IP68, MIL-STD 810G Sertifikaları

4G LTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C 2.0

3000mAh Batarya, Quick Charge 3.0

LG G7 One, Yeni Aurora Siyahı ve Yeni Fas Mavisi renk seçenekleri ile tüketiciler ile buluşacak. LG G7 Fit ise Yeni Platinyum Grisi ve Yeni Aurora Siyahı renk seçenekleri ile satışa çıkacak. Her iki cihaz da IFA 2018’de sergilenecek ki cihazların fiyatının da fuar sırasına açıklanması bekleniyor.