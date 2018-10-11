Android One'lı Nokia 3.1 Plus Tanıtıldı - Özellikleri

Android One desteği sayesinde en yeni Android güncellemelerini en hızlı alan modellerden biri olan Nokia 3.1 Plus resmi olarak tanıtıldı.

Hindistan’ın Delhi şehrinde bir basın etkinliği düzenleyen Nokia, şirketin Android One platformuna üye en yeni akıllı telefonu Nokia 3.1 Plus'ı resmi olarak tanıttı. MediaTek Helio P22 işlemciden güç alan yeni Nokia 3.1 Plus, 3GB’a kadar RAM, 32GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor.

13MP + 5MP’lik çift arka kamerası ile etkileyici bir kamera performansı sunan cihaz, 6 inçlik HD+ ekranı ile daha çok büyük ekran seven akıllı telefon kullanıcılarına hitap ediyor. Çift SIM ve MicroSD kart desteği bulunan cihaz, 3500mAh bataryası ile bir günün üzerinde bir kullanım süresi vadediyor.

Nokia 3.1 Plus Özellikler

6 inç (1440x720 piksel) HD+ ekran

MediaTek Helio P22 işlemci, IMG PowerVR GE8320 GPU

2GB RAM, 16GB depolama / 3GB RAM, 32GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13MP, f/2.0 diyafram + 5MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

8MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

3500mAh batarya

Mavi, beyaz ve baltık rengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tüketiciler ile buluşacak olan Nokia 3.1 Plus, 3GB RAM’li versiyonu için 930 TL fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyata vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım. Cihazın 2GB RAM’li versiyonunun fiyatı ise henüz bilinmiyor.