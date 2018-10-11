Android One'lı Nokia 3.1 Plus Tanıtıldı - Özellikleri

Hindistan’ın Delhi şehrinde bir basın etkinliği düzenleyen Nokia, şirketin Android One platformuna üye en yeni akıllı telefonu Nokia 3.1 Plus'ı resmi olarak tanıttı. MediaTek Helio P22 işlemciden güç alan yeni Nokia 3.1 Plus, 3GB’a kadar RAM, 32GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor.
13MP + 5MP’lik çift arka kamerası ile etkileyici bir kamera performansı sunan cihaz, 6 inçlik HD+ ekranı ile daha çok büyük ekran seven akıllı telefon kullanıcılarına hitap ediyor. Çift SIM ve MicroSD kart desteği bulunan cihaz, 3500mAh bataryası ile bir günün üzerinde bir kullanım süresi vadediyor.
Nokia 3.1 Plus Özellikler
- 6 inç (1440x720 piksel) HD+ ekran
- MediaTek Helio P22 işlemci, IMG PowerVR GE8320 GPU
- 2GB RAM, 16GB depolama / 3GB RAM, 32GB depolama
- Android 8.1 Oreo işletim sistemi
- 13MP, f/2.0 diyafram + 5MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera
- 8MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera
- 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS
- 3500mAh batarya
Mavi, beyaz ve baltık rengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tüketiciler ile buluşacak olan Nokia 3.1 Plus, 3GB RAM’li versiyonu için 930 TL fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyata vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım. Cihazın 2GB RAM’li versiyonunun fiyatı ise henüz bilinmiyor.