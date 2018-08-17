Güçlü donanımı ve Android One işletim sistemi sayesinde gerçek bir fiyat/performans canavarı olan yeni Xiaomi Mi A2 Lite'ın Türkiye fiyatı belli oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin Android One programına üye en yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi A2 Lite’ın Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. Metal gövdesi ile dayanıklı bir yapıya sahip olan Xiaomi Mi A2 Lite, 18:9 ekranı ve nispeten ince ekran çerçeveleri ile günümüz akıllı telefon trendlerine yakın bir tasarıma sahip.

4000mAh’lik oldukça büyük bataryası sayesinde günlük kullanımda şarj konusunda kullanıcısını asla üzmeyecek olan Xiaomi Mi A2 Lite, şirketin açıklamasına göre tek şarj ile 6 saat oyun, 34 saat müzik keyfi sunabiliyor. Ayrıca cihazın Android One desteği sayesinde Android Pie güncellemesini ilk alacak cihazlardan biri olduğunu da hatırlatalım.

Xiaomi Mi A2 Lite Özellikler

İşlemci: Snapdragon 625

RAM-Depolama: 4GB-64GB

Ekran: 5.84 inç Full HD+

Arka Kamera: 12MP, Sony IMX486 sensör, f/2.2 diyafram + 5MP, Samsung S5K5E8 sensor, f/2.2 diyafram

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 4000mAh

İşletim Sistemi: Android One

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

Xiaomi Mi A2 Lite’ın en azından şu an için sadece 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu Türkiye’de satışa sunulacak. Mi A2 Lite’ın Türkiye fiyatı ise 1.699 TL olarak açıkladı. Ancak döviz kurundaki sert dalgalanmalar ilerleyen haftalarda cihaz fiyatının değişmesine neden olabilir.