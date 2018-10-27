Android Oyunları Bilgisayarlarda Oynamak İçin 4 Emülatör

Google Play Store, her zevke uygun oyun ve uygulamalarda dolu bir mağazadır. Chrome OS işletim sisteminde bu uygulamaları çalıştırmak için Google, uyumluluk üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Google Play Store'daki uygulamaları kullanmak veya oyunları oynamak için daha büyük bir ekran deneyimi yaşamak isteyebilirsiniz. Windows işletim sistemi kurulu bir bilgisayarda bu oyunları oynamak için piyasada birçok Android emülatörü mevcut. Android işletim sistemini bilgisayarlarınızda kullanabilmek için bazı emülatörleri sizler için listeledik.

Bliss

Her şeyden önce Bliss tam olarak bir Android emülatörü değildir. Google'ın resmi uygulamaları ve getirdiği sınırlamalar olmadan Android'in açık kaynaklı sürümünü kullanmayı amaçlayan bir projedir. Yani kısaca VirtualBox veya VMware ile sanal bir makine oluşturup Bliss işletim sistemini bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Ve bu işletim sisteminden istediğiniz Android oyunu veya uygulamayı kullanabilirsiniz.

MEmu

Google Play Store'daki oyun ve uygulamaları bilgisayarınızda kullanmak için MEmu harika bir seçenek. Oyunları optimize etme yeteneğine sahip motoru sayesinde harika bir oyun deneyimi yaşamanıza olanak sağlıyor. Optimize edilmiş oyunları önceden hazırlanmış olan listeden seçebilmenizi sağlar ve böylece %100 uyumluluk konusunda size garanti verir. Ayrıca oyunları daha rahat oynayabilmek için kablosuz oyun kumandası, fare ve klavye ile de tam uyumlu olma avantajına da sahiptir.

YouWave

YouWave Android emülatörünün ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki sürümü mevcut. Ücretsiz sürümü Android 4.0 sürümüne sahipken, ücretli sürümü Android'in 5.1 sürümünü kullanır. Her ne kadar bu emülatör Android'in eski sürümlerini kullansa da pratik düzeyde, özellikle de uygulamaları veya oyunları çalıştırmak için kullanışlı olabilir. Yükleyeceğiniz uygulamaları Android ile doğrudan etkileşim kurmadan yan panelden yükleyebilirsiniz. Ayrıca diğer uygulamaları veya oyunları rahatça indirebilmek için YouWave'in resmi olmayan mağazasını da kullanabilirsiniz.

NoxPlayer

Favori oyunlarınızı oynamak için kendini en iyi Android emülatörü olarak tanımlayan NoxPlayer, Bluestacks veya Droid4x gibi büyük Android emülatörlerine en benzer seçeneklerden biridir. Android'in 4.4.2 sürümünü kullanan bu emülatör oyunlarda maksimum performansı sunmak için optimize edilmiştir. Ayrıca oyun kumandası, fare ve klavye gibi aygıtları tam destekler.

Siz de Android oyun deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarmak için bilgisayarınıza bu emülatörleri indirip kurabilirsiniz. Aralarındaki en iyiyi seçmek için ise hepsini denemenizi tavsiye ediyoruz.