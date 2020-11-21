Mobil güvenlik platformu Secure-D'nin açıklamasına göre 100 milyondan fazla indirilen VivaVideo, kullanıcılarından resmen para çalıyor. Uygulama, kullanıcılarından habersiz premium üyelik talebinde bulunuyor ve ödemeyi gerçekleştiriyor. Premium özellikleri ise kullanıcılara verilmiyor.

Android işletim sistemi için geliştirilen birçok uygulamaya çok dikkatli bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Özellikle ücretsiz olduğunu iddia eden uygulamalar zaman zaman şüpheli aktiviteleriyle gündeme geliyor. Bazı kullanıcılarsa bu aktivitelerden habersiz bir şekilde uygulamayı kullanmaya devam edebiliyor.

İşte şüpheli aktivitelerde bulunan uygulamalar arasına bugün bir yenisi eklendi. Üstelik VivaVideo isimli bu uygulama, Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirildi ve 12 milyonu aşkın kullanıcı tarafından puanlandırıldı. Uygulamanın yaptığı şeyse kullanıcılarından resmen para çalmaktı.

20 milyonu aşkın şüpheli satın alma talebi gönderildi:

VivaVideo'nun nasıl bir yöntem izlediği mobil güvenlik platformu Secure-D tarafından paylaşıldı. Secure-D, 2019 yılının başından bu yana algoritmalarının VivaVideo uygulaması kaynaklı 20 milyondan fazla şüpheli satın alma işlemi tespit ettiğini açıkladı. Uygulama geliştiricileri kullanıcılarından resmen para çalıyordu.

Bu yöntemle parası çalınan gerçek kişilerin telefonunu inceleyen Secure-D, VivaVideo'nun v7.3 sürümünde gerçek zamanlı olarak abonelik talebi yakalamayı başladı. Bu talep kullanıcının yetkisi olmadan otomatik olarak yapılıyordu. Bunun yanı sıra uygulamanın istediği izinler de halihazırda gereğinden fazlaydı.

Etkilenen ülkeler

Uygulama şu an için ülkemizde bildirilen bir etki göstermemiş olsa da bu durumun böyle kalacağı anlamına gelmiyor. En nihayetinde abonelik sistemi üzerinden çalışan uygulama, indirdiğiniz durumda ülkemizdeki kullanıcıların bilgilerini de toplama ve kullanıcılar adına ödeme yapma riskini bulunduruyor.

Etkilenen ülkelerdeki kullanıcıların yorumlarına dönecek olursak VivaVideo, yalnızca video düzenleme uygulaması olmasına rağmen GPS konumu, çalışan uygulamalar hakkında bilgi alımı ve diğer uygulamaları kapatmak gibi izinler istiyordu. Ayrıca uygulamada reklamlar üzerinden haksız kazanç sağlanmasının önünü açan Batmobi SDK'si de bulunuyordu.

Kullanıcılarından premium üyelik parasını alan ancak özellikleri onlara sunmayan uygulama, bu yöntemle 19 ülkedeki kullanıcılarından 27 milyon dolara yakın para kazanmayı sağladı. Secure-D, bu gibi olaylardan kaçınmak için uygulama ve geliştiricisi hakkında internette bilgi edinmek ve istenen izinleri kontrol etmek gibi önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.