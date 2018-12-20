Android Pie 9 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek?

Yeni Android güncellemesinin gelmesiyle beraber yeniden güncelleme falları açılmaya başlandı. Bazı modellerde güncellemeler geleceğini üreticiler açıkladı ancak bazı modeller hala arafta.

Telefonlar ve teknolojileri geliştikçe daha gelişmiş, daha iyi işletim sistemleri de telefonlarda kullanılmaya başlanıyor. Her telefonun teknik imkanları bu güncellemeler için yeterli değil.

EMUI adlı, Huawei’nin kendine özel hale getirdiği Android tabanlı işletim sisteminin yeni sürümü olan EMUI 9 güncellemesi 19 Aralık’ta yayınlandı. İlk yayınlanma tarihi 10 Kasım olarak açıklanan güncelleme, neredeyse bir buçuk ay gecikmeli geldi. EMUI 9 en sonunda kullanıcılara ulaşmayı başardı.

EMUI resmi hesabından atılan bir Tweet’e göre bazı cihazlarda EMUI 9.0/Android Pie güncellemesi çok yakında gerçekleştirilecek. Bu cihazlar firmanın en son ürünleri arasında yer alan cihazlar:

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P20

Huawe P20 Pro

Huawei P20 Lite

Honor Play

Honor View 10

Honor 10

Nokia 7.1 şu anda piyasanın en iyi orta sınıf telefonları arasında. Cihaza Android 9.0 Pie güncellemesi 27 Kasım’da gelmişti. Nokia’nın sahibi olan HMID Global’den Şef Ürün Müdürü Juho Sarvikas’ın yaptığı açıklamaya göreyeni güncelleme, teknik onay süreçleri nedeniyle bazı ülkelerde daha geç yayınlanacak.

Yani operatörler yavaş yavaş Android Pie’a geçmeye başladılar. Yeni gelecek olan özellikleri herkes isteyecek, özellikle de yakın zamanda yeni telefon almış olanlar.

Android ile ilgili tahmin yapmak biraz zor, Android’de tahmin yapmanın %10’u bilim, %10’u istatistik kalanı da yorumlamadır. 2019 yılında, geçtiğimiz 18 ay içerisinde üretilen modellerin güncelleme alacağı kesin gibi. Bunların büyük kısmı geliştirici raporlarını bekleyecektir. Bu bizi tahmin yapmaktan alıkoyuyor mu? Hayır.

Google

Google tahmin etmesi en kolay olan firma olabilir. Hatta tahmin etmeye bile gerek yok, Android işletim sisteminin de geliştiricisi olan firma hangi modellerin güncelleme alacağını ve hangilerinin almayacağını zaten açıkladı.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL zaten Pie güncellemesi aldı. Pixel ve Pixel XL da öyle. Ocak 2017’den sonra çıkan Android One telefonlar da bu sonbaharda Android Pie güncellemesi alacak.

Google, kendi ürettiği cihazlara iki yıl boyunca tam destek üç yıl boyunca garanti sunuyor. Nexus 6P ve Nexus 5X artık 3 yaşına geldiler. Onlar güncelleme almayacak.

Android Beta Program Partnerleri

Google ilk defa başka firmaların da katıldığı bir Android Beta Programı yaparken, bu çalışmalarda Google Pixel 2’ye eşlik eden cihazlar da vardı. Bu cihazların da yeni güncellemeyi alması kaçınılmaz.

Sony Xperia XZ2

Xiaomi Mi Mix 2S

Nokia 7 Plus

Oppo R15 Pro

Vivo X21

OnePlus 6

Essential PH‑1

Samsung

Samsung’un ana stratejisi, aynı amiral gemisi telefonun farklı varyasyonlarını çıkararak piyasayı kendi “premium” modelleriyle doldurmak. 2018 yılının amiral gemisigilleri Galaxy S9, Galaxy S9 +, Galaxy S9 Active ve Galaxy Note 9 bu güncellemeyi elbette alacak. Bu güncellemelerin ilk olarak Mart gibi Avrupa’da yayınlanması kimseyi şaşırtmaz. Samsung’un güncelleme beklenen modelleri şöyle:

Galaxy S9 ve Galaxy S9+ (ve ileride gelecek olan S9 Active)

Galaxy Note 9

Galaxy S8 ve S8+ ve Galaxy S8 Active

Galaxy Note 8

Bunlara ek olarak firmanın bölgesel olarak çok popüler olan Galaxy J gibi modellerini de güncelleyebileceği konuşuluyor. Tabii bir de Samsung’un her güncellemede araya rastgele serpiştirdiği telefonları var.

LG

LG bu konuda biraz daha kestirmesi zor bir firma. Öne çıkan ve basında yer bulan modelleri elbette güncelleme alacaktır. Geri kalan modelleri tahmin etmek ise biraz yazı tura atmak gibi.

The LG G7 ThinQ

The LG V30

The LG V20.

The LG G6

Motorola

Motorola, söz konusu mobil telefon üretimi olduğunda çok ilginç işlere imza atan bir firma. G serisini aynen korumayı başaran Motorola’nın son iki yıldaki telefonları 100 dolarlık Moto E4 ile Project Fi kullanabileceğiniz Moto X gibi pek çok farklı modele sahip.

Şirketten 15 Ağustos’ta yapılan bir açıklamaya göre Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi şu şekilde:

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto Z2 Force

Moto Z2 Play

Moto X4

Moto G6 Plus

Moto G6

Moto G6 Play

Bu listede yer alamayan Moto E5, E5 Plus ve E5 Play de güncellemeye kavuşabilir.

OnePlus

Kariyerine çok niş ürünler yaparak ve belli bir kesme hitap ederek başlayan OnePlus, yavaş yavaş herkesin bildiği bir marka haline geliyor. Firmanın olayı hızlı güncelleme yapılan üst seviye telefonlar üretmek.

Android Pie güncellemesi alacak olan OnePlus telefonları şöyle:

OnePlus 3

OnePlus 3T

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

Nokia

Nokia 7 Plus bir Android One üyesi, o yüzden de Pie dahil iki yıl boyunca çıkacak bütün güncellemeleri alacağı kesin. Nokia, kullanıcılarının taleplerinin farkında ve onlara geniş bir yelpazede, hızlı güncellemeler sunmayı amaçlıyor. Nokia’nın Android Pie 9.0’a yükselteceği telefonlar şunlar:

Nokia 3

Nokia 5

Nokia 6

Nokia 6.1

Nokia 7 Plus

Nokia 8

Nokia 8 Sirocco

HTC

Bir zamanların önemli piyasa aktörlerinden olan HTC, hayal kırıklığı yaratan satış rakamlarının ardından mobil telefon piyasasındaki geleceğini de tartışmaya açtıysa da öyle üç beş ayda da kapatıp gitmeyecekleri kesin.

HTC U12+

HTC U11

HTC U11+

HTC U11 Life (Android One version)

Sony

Sony de güncelleme planlarını baştan paylaşanlardan. Şirket 16 Ağustos’ta güncellemeyi alacak telefonlarını açıklamıştı. Güncellemeyi ilk alacak olan telefonlar tabii ki firmanın amiral gemisi telefonları olacak.

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1 Compact

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2 Ultra

Sony Xperia XA2 Plus

Bu firmaların ürünlerinin dışında da akıllı telefonlar var ve onlarda da güncellemeler söz konusu olacak. Android Go kullanan telefonlar muhtemelen Pie’ın optimizasyonundan sonra güncelleme alacaklar. BlackBerry KEYone muhtemelen Android Pie’a güncellenmeyecek ama KEY2 güncellenecek.

XDA’daki birileri de mutlaka Nexus One’ı Android Pie için güncelleyecektir.

Her ne kadar şirketlerin açıklamalarına ve daha önceki davranışlarına dayansalar da bunlar yine de tahmin. Resmi olarak açıklananlar hariç hangi telefonların güncelleme alacağı, hangilerinin almayacağı bilinmiyor.