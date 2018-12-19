Xiaomi Android Oreo'ya Geri Dönüşü Yasaklıyor

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Mi A serisi akıllı telefonlar, Android Pie güncellemesini aldıktan sonra Android Oreo'ya geri dönüş yapamayacaklar.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz ay ve bu ayın başlarında yayınladığı güncellemeler ile Mi A1, Mi A2 ve Mi A2 Lite modellerini Android Pie sürümüne yükseltmişti. Android Pie güncellemesi, getirdiği yeniliklerle birlikte cihazları çok daha sezgisel ve işlevsel hale getiriyor olsa da, bazı kullanıcılar performans sorunları nedeni ile Android Oreo’ya geri dönmek isteyebiliyorlar.

Ne yazık ki bu geri dönüş, Xiaomi Mi A1, Mi A2 ve Mi A2 Lite kullanıcıları için mümkün olmayacak. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Android’in son sürümü olan Android Pie yükseltmesini gerçekleştirecek Mi A1, Mi A2 ve Mi A2 Lite cihazlarının Android Oreo ya da daha eski Android sürümlerine geri dönüşü mümkün olmayacak.

Mi Community yöneticisi, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Android Pie işletim sisteminin geriye dönüşü mümkün olmayan pek çok yenilik getirdiğini belirtirken, eski Android sürümlerine geri dönmenin cihaz performansını düşürebileceğini, bazı uygulama kapatma hatalarına neden olabileceğini belirtti.