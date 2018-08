Android Pie Go Edition Resmi Olarak Duyuruldu

Google, gelişmekte olan ülkelerdeki düşük donanımlı cihazlar için geliştirdiği Go Edition işletim sisteminin yeni sürümü Android Pie Go Edition'ı duyurdu.

Ay başında mobil işletim sisteminin Android 9.0 Pie sürümünü resmi olarak yayınlayan Google, bugün de yine Android Pie sürümünün Go Edition varyantının özelliklerini tanıttı. Yeni Android Go sürümü ile birlikte düşük seviyeli akıllı telefonlar çok daha fazla özelliğe kavuşmuş olacaklar.

Mevcut Android Oreo Go Edition’a göre 500MB daha az yer kaplayan yeni Android Pie Go Edition, kullanıcılara veri tüketimini takip etmek ve görüntülemek için bir gösterge paneli de sunuyor. Ayrıca Google, Android Pie Go Edition ile birlikte zayıf donanımlı telefonlar için özel olarak geliştirilen Google Haritalar Go, YouTube Go, Gmail Go’yu da güncelledi.

1080p ve 4K videoları oynatmayan YouTube artık daha az veri tüketiyor. Ayrıca kullanıcılar videoları daha sonra izlemek üzere kaydedebiliyorlar. Ayrıca Haritalar Go da artık bağlantının zayıf olduğu noktalarda dahi adım adım konum takibini destekliyor. Google Go ise Go Edition kullanıcılarının herhangi bir web sayfasını sesli okutmasına imkan sağlıyor.