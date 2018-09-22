Android Pie Güncellemesi OnePlus 6 İçin Yayınlandı

OnePlus, Android Pie güncellemesini OnePlus 6 cihazı için yayınladı.

Gelecek haftalarda yeni bir akıllı telefon lanse edeceği söylenen OnePlus, Android Pie güncellemesini birkaç beta testi sonrasında OnePlus 6 cihazı için yayınladı.

Pie güncellemesi ile birlikte OnePlus 6’ya gelen arayüzde, Google’ın sunduğu varsayılan değişikliklerden daha ince değişiklikler mevcut. Yeni arayüzün ayarlar kısmı farklı bir şekilde organize edilmiş, ayrıca hızlı ayarlar kısmındaki ikonlar da artık yuvarlak. Bunun yanı sıra vurgu renk seçeneğinde de artık bir renk seçme aracı mevcut.

Fonksiyonel olarak ise OP6’nın yapay zeka destekli Adaptif Batarya özelliği, cihazın güç tüketimini kullanıma bağlı olarak yönetmekte. Rahatsız Etme modu da Pie’ın kullanıcıyı görsel olarak rahatsız etmesini engelleyen özellikleri ile güçlendirilmiş. Bunun yanı sıra cihazın oyun modu artık üçüncü parti arama engelleyicileri ve yalnızca-mesaj modunu desteklemekte.

Güncellemenin cihazlara kablosuz olarak dağıtımı gelecek hafta içinde başlayacak; ancak beklemek istemeyen kullanıcılar Play Store'dan Oxygen Updater uygulamasını indirerek güncelleme yapabilirler. Bu uygulama, en son güncelleme paketinin indirip yükleme dizinine yerleştiriyor. Bu aşamadan sonra yükleme yapabilmek için sistem güncelleme menüsünün kullanılması gerekiyor.