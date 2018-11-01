Android'in son güncellemesini kullananlar batarya performansından fazlasıyla şikayetçi durumdalar.

Android Pie’ın ağustosta yayınlanmasının ardından batarya konusunda gelişmeler bekleniyordu. Android Pie güncellemesini yükleyen kullanıcılar başta çok küçük bir gelişme olduğunu belirttiler. Ancak belirli bir süre geçtikten sonra güncelleme sonucu bataryalarının daha hızlı boşaldığını bildirdiler.

Kutudan Android Pie sürümü ile gelen Pixel 3 ve Pixel 3 XL kullanıcıları da aynı problemi yaşıyorlar. Hatta bazı Android Pie kullanıcıları telefonlarının günü çıkartmadığını bile belirttiler.

Android Pie’da uyarlanan batarya özelliğiyle büyük gelişmeler beklenirken şu anda birçok kullanıcı asıl suçlunun bu özellik olduğunu düşünüyor. Ancak kullanıcılar özelliği kapattıklarında da bir gelişme olmadığını bildirdiler. Yapılan testler sonucunda iki durumda da bataryaların ömrü beklenenden az olsa da özellik kapatıldığında bataryanın daha hızlı bittiği görüldü.

Ancak sorunun Android Pie sürümüne özel olduğu kanıtlanmış durumda. Kullanıcılar telefonlarını kullanmadıklarında bile saatte yüzde 10 ila 20 arasında bir düşüş gözlemlediklerini söylediler. Tabii daha ciddi durumlar da mevcut. Örneğin:

Android Pie sürümünü yükleyip bu sorundan rahatsız olanlar için (kim olmaz ki) geçici çözümler de mevcut.

Batarya tasarrufu özelliğini her zaman açık tutmanız bataryanızın ömrünü uzatacaktır.

Normal şartlar altında kullanıcılar şarjları yüzde 15 gibi değerlere düştüğü zaman bu özelliği kullansalar da normal şartlar altında olmadığımızı unutmamak gerek. Android Pie güncellemesinde yüzde 75 seviyesinde batarya tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz. Biraz sinir bozucu olsa şu an için telefonunuza uygulayabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri.

Bunca kötü olay ve kötü kullanıcı yorumlarına rağmen Google araştırma yapsa da yorum yapmayı reddetti. Google’ın yakın zamanlarda bu sorunu çözmesi bekleniyor.