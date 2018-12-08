Huawei P Smart 2019, Geekbench'te Ortaya Çıktı

Huawei'nin orta seviye telefonu P Smart'ın 2019 versiyonu Geekbench'te görüntülendi.

Birkaç hafta önce Huawei'nin P Smart 2019 adlı bir cihaz üzerinde çalıştığı bilgisini aktarmıştık. Bugün ise 2019 Ocak ayında Avrupa pazarına sunulması beklenen P Smart 2019'un Geekbench skoru ortaya çıktı.

Daha önce FCC'de de listelenen P Smart 2019'un bu sefer farklı bir versiyonuyla karşılaşıyoruz. Cihazın FCC'de görülen kod adı POT-LX3 iken, Geekbench'te ise POT-LX1 kodu göze çarpıyor.

Geekbench'te yer alan bilgilere göre Huawei P Smart 2019, Android 9 Pie ile geliyor. 1.71GHz hızında sekiz çekirdekli bir işlemci ve 3GB RAM ile gelecek olan cihaz, orta seviyenin iddialı oyuncularından olacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre ise bahsi geçen işlemci Kirin 710, yani P Smart+ modelindeki işlemcinin aynısı.

Geekbench'ten 1517 tekli çekirdek skoru ve 5535 çoklu çekirdek skoru alan P Smart 2019, 6.2 inçlik 'su damlası' çentik, 3320mAh batarya, çift arka kamera ve arka tarafta konumlandırılmış parmak izi okuyucuyla beraber gelecek.