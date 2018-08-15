XDA Developers tarafından paylaşılan bilgiye göre Android Pie, telefon görüşmelerinin ses kaydının alınmasını imkansız hale getiriyor. Neredeyse...

Herhangi bir nedenden dolayı bir kişi ile gerçekleştireceğiniz telefon görüşmelerini kaydetmek isteyebilirsiniz. Ancak bireysel hak ve özgürlüklerin korunduğu pek çok ülkede telefon görüşmelerin ses kaydını almak yasal olarak suçtur.

Google, mobil işletim sisteminin 2015 yılında tanıttığı sürümü olan Android Marshmallow ile birlikte üçüncü parti uygulamaların telefon görüşmelerinin ses kaydını almasına izin veren API’yi mobil işletim sisteminden kaldırdı.

Ancak bu durum geliştiricileri durdurmaya yetmedi ve Android’in ‘deliklerinden’ faydalanan uygulama geliştiriciler, telefon görüşmelerinin ses kaydını alan uygulamalar geliştirmeyi başardılar. Peki Google pes eder mi? Elbette ki hayır.

XDA Developers’a göre Google, Android Pie ile birlikte geliştiricilerin telefon görüşmelerinin ses kaydını almasını tamamı ile engellemiş durumda. Eğer telefon görüşmelerinin ses kaydını almak istiyorsanız Root yapmaktan başka şansını bulunmuyor. Şimdilik...

Google ne kadar önlem alırsa alsın Android açık kaynaklı bir işletim sistemi kalmaya devam ettiği sürece geliştiriciler, yasakları delmenin bir yolunu bulacaktır. Ancak bu gerçekleşene kadar ses kaydı konusunda kontrol Google’ın elinde bulunuyor.