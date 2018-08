Xbox One Kolunu Android P.'de Kullanmak Artık Çok Daha Kolay

Mobil platformların da artık birer 'oyun konsolu' olduğu günümüzde Android 9.0 Pie için de çeşitli geliştirmeler yapılmaya devam ediliyor.

Hem Android hem de iOS platformlarında rahatlıkla görebileceğiniz bir gerçek var: İki platformda da 'Oyun' kategorisi diğer bütün kategorilere göre daha revaçta. Bunda donanımsal olarak artık neredeyse orta seviye bir PC gücüne erişen akıllı telefonların etkisi olduğu kadar sağlam oyunların platformları önemsemesi de yatıyor.

Herkes her an bilgisayar başında olamasa da akıllı telefonu yanında taşıma ve boş zamanda oyun oynamak konusunda oldukça büyük bir yüzde var. Bu bağlamda rakiplerinin üstüne çıkmak isteyen oyuncuların, mobil platformlarda da kol kullanmaya başladığının herkes farkında.

Android 9.0 Pie'da zaten şu an 'doğal' bir Xbox One Controller desteği var; burada bir sorun yok. Ancak bazı oyunlarda koldaki tuşları ayarlama konusunda bir takım sıkıntılar yaşanıyordu. Yukarıda da gördüğünüz üzere Android geliştiricileri bu hataya dair problemin çözüldüğünü belirtiyor. Anlayacağınız artık Xbox One kolunuzu kullanırken hiçbir oyunda sorun yaşamayacaksınız.