Google, Karanlı Modu Android Q'nun Betası İçin de Yayımladı

Android Q ile birçok radikal değişime imza atmayı planlayan Google, merakla beklenen Karanlık Mod hakkında da yeni bir değişiklik sundu. Bahsi geçen Karanlık Mod, gün doğumu ve gün batımına duyarlı olarak çalışabiliyor.

Google, Android Q'nun ilk beta sürümünü tüketicilere sunduğunda birçok tepkiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu tepkilerin ana sebebi ise karanlık modun henüz kullanıma sunulmamış olmasıydı.

Tepkilerin ardından işe koyulan Google, yeni güncellemeyle birlikte Android Q'da bulunan ancak kullanıma kapalı olan 'Otomatik Karanlık Mod' özelliğini devreye soktu. Bu ve birçok özelliği gizli olarak tanımlayan Google, karanlık modun otomatik şekilde devreye girmesi için de bir miktar uğraş istiyor.

Bahsi geçen bu karanlık mod, gün doğumu ve gün batımına duyarlı olarak çalışabiliyor. Henüz çok yeni olan bu özelliğin ne zaman betadan çıkacağı ise bilinmiyor. Pil Tasarrufu modunun aktif edilmesi halinde bu otomatik karanlık modun da devreden çıktığını belirtmekte fayda var.

Diğer karanlık modlarla kıyaslandığında gayet işlevsel görünen bu mod ve daha fazlasıyla ilgili gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip edebilirsiniz.