Android Q ile Operatöre Özel Telefon Satışı Geri Dönüyor

Özellikle iPhone üzerinden yapılan telefon kampanyalarında sık sık başvurulan 'SIM Lock' sistemi, Android Q ile hayatımıza geri dönebilir.

Bildiğiniz üzere çeşitli operatörler, telefonlar üzerinde çeşitli modlama işlemleri yaparak o telefonun, sadece kendi operatörleri ile çalışmasını sağlayarak satış yapabiliyorlardı. Uzun süredir ülkemizde bu tip kampanyalar görmüyor olduğumuzu fark etmişsinizdir; bunun nedeni BTK'nın bu uygulamayı sessiz sedasız bir biçimde 2013'te yasaklamış olması.

Konumuza dönersek... Kullanıcıların çok büyük bir kısmı halen Oreo kullanıyor olsa da bugünlerde Android Q'ya dair haberler sıklaşır oldu. Son gelen bilgilere göre, Android Q'da SIM kilidi koyulması ve bu sayede operatör anlaşmalı satışlar mümkün kılınacak.

Android Pie'da operatörler çift SIM kart girişi bulunan telefonlara global kilit koyabiliyor. Android Q'da ise her iki SIM girişi için de ayrı ayrı kilit koyulabilecek ve ayrı operatör satışları mümkün olacak. Özellikle ABD'de sık sık gördüğümüz bu tip SIM kart kilidi kaynaklı satışlarda hareketlenmeler olması olası.

Başta da değindiğimiz gibi bu durum ülkemizdeki satışlara etki etmeyecektir.