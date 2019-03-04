Tanıtılmasına 2 Ay Kalan Android Q, Şimdiden Rootlandı

Daha önce pek çok Android sürümünü yayınlanmadan önce cihazlarına yükleyen geliştirici John Wu, şimdi de henüz yayınlanmayan Android Q'yu rootladı.

Google, iki ay sonra düzenleyeceği I/O Geliştirici Konferansı ile Android işletim sisteminin en yeni sürümü olacak Android Q’yu resmi olarak tanıtacak. Google’ın kendi akıllı telefonları olan Pixel ailesi, Android Q’nun tanıtılması ile birlikte yeni Android sürümünün geliştirici önizleme sürümüne sahip olan ilk cihazlar olacak.

Bir geliştirici olan John Wu, Android Q’nun yayın öncesi sürümlerinden birine şimdiden erişmiş gibi görünüyor. Twitter üzerinden bir görsel paylaşan Wu, Magisk kurulumunun ekran görüntüsünü paylaştı. Görsel, Android sürümünün hangisi olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Ayrıca kullandığı sürümün hangi Android güvenlik güncellemesine sahip olduğunu da görülüyor.

Wu’nun Android Q’nın erken sürümlerine nasıl eriştiği tam olarak bilinmiyor. Bu nedenle paylaşılan görselin ‘iddia’ olarak nitelendirilebileceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte Wu, daha önce de henüz yayınlanmamış Android sürümlerini cihazlarına yüklemiş ve ekran görüntülerini takipçileri ile paylaşmıştı.