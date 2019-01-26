Android Q Sistem Arayüzü, Önemli Bilgileri Açığa Çıkardı

Android Q'nun kod dizinini inceleyen yazılımcılar, sürümün getirebileceği yeni özellikleri ortaya koydu.

Bu ayın başlarında sızdırıldığı zaman Android Q’nun belirli özellikleri ve gizlilik konusundaki gelişmeleri ortaya çıkmıştı. Sistemi daha derinden inceleyen yazılımcılar, yeni arayüzün altındaki yeni özelliklerin sır perdesini de ortadan kaldırdı.

Uygulamaların kod dizininde araştırmalar yapan yazılımcılar, gelecekte gelmesini bekledikleri özelliklerden bahsettiler. Bunların başında da “yüz tanıma” özelliği geliyor.

Yüz tanıma

Bugün XDA’in haberinde açıklandığı üzere Android Q ile daha güvenli bir yüz tanıma donanımı desteği geliyor. “Güvenilen yüz” gibi bir fotoğrafı analiz eden donanımların haricinde yüzünüzü kızılötesi olarak tarayacak yazılımlar gelecek.

Samsung ve OnePlus gibi markalar konu hakkında kendi çözümlerini geliştirmiş olsalar da Android Q ile yeni bir akım başlayacak.

Ekran kaydı

Android’in Pie sürümünde ekran görüntüsü alma özelliği güç menüsünde bulunuyordu. Android Q ile sistem içerisinde bir ekran kaydı alma özelliği gelecek.

Acil durum kısayolu

Acil durum kısayolu güç menüsüne eklenecek. Normalde kilit ekranda bulunan bu özellik daha hızlı bir şekilde kullanıcıların erişimine sunulmak için güç menüsünde de bulunacak.

Bildirimler

Android Q ile yeni bildirim düzenlemesi seçenekleri gelebilir. Şu an için kullanıcılar bildirimlere basılı tuttuklarında “Bildirimleri durdur” gibi seçenekleri kullanabiliyor. Android Q ile “Engelle” ya da “Sessizce göster” seçenekleri ortaya çıkabilir.