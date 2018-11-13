Android Q'yu Yayınlanmadan Önce Test Edebileceksiniz

Google'ın Project Treble ekibinden Hung-ying Tyan'a göre gelecekte yeni bir Android sürümü yayınlanmadan önce GSI ön izleme kullanıcılar ile buluşabilir.

Android mobil işletim sisteminin son sürümü olan Android Pie henüz sınırlı sayıda cihaza ulaşmışken Google, Android Q için çalışmalarına çoktan başlamış durumda. Google’ın Android güncellemelerini daha hızlı hale getiren çalışması Project Treble ekibinden Hung-ying Tyan, Google’ın gelecekte Genel Sistem İmajlarını (GSI) yeni Android sürümünden çok daha erken yayınlayarak kullanıcıların test etmesini sağlayabileceğini belirtti.

‘’Gelecek GSI’ların yeni Android sürümü yayınlanmadan önce kullanıcılara sunulmasının yollarını araştırıyoruz.’’ diyen Tyan, ‘’Böylece gelecek Android sürümünü GSI üzerinde test edebileceksiniz. Biz de sizden daha erken geri bildirim alabileceğiz ve karşılıklı fayda söz konusu olacak.’’ dedi. Android akıllı telefon sahiplerinin yayınlanmamış bir Android sürümünü test ederek hataları tespit etmesi, Google için muhteşem bir kazanç olacaktır.

Kullanıcıların yayınlanmamış bir Android sürümünü test etme fırsatı yakalaması, geliştiricilerin de fazlasıyla işine gelecektir. Yeni Android sürümü için uygulamalarını güncellemek zorunda olan geliştiriciler, bu sayede daha fazla kullanıcı ile uygulamalarını test edebilir ve tüm uyumluluk sorunlarını giderebilirler. Google’ın Android Q ön izlemesini ne zaman yayınlanacağı hala bilinmiyor ancak Android Pie ön izlemesi Mart ayında yayınlanmıştı.