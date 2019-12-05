Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nin ikinci gününde önemli gelişmeler paylaşıldı. Teknoloji devi Google, Android R ile beraber gelecek mobil kimlik uygulamasını ve güvenlik özelliklerini anlattı.

Google, Android 10’dan sonra gelecek olan Android sürümü Android R ile beraber kimliklerin de telefonlarda tutulabileceğini duyurdu. Google’ın fikri, ödemelerde fiziksel olarak kredi kartı yerine akıllı telefonların kullanılması gibi kimlik kartı ve nüfus cüzdanı gibi kartlar için de akıllı telefonların kullanılmasına dayanıyor.

Teknoloji zirvesindeki açıklamada Google, havaalanına giderken kimliğinizi evde unutabileceğiniz senaryo üzerinden mobil kimlik uygulaması anlattı. Google’ın bu senaryosu, mobil kimliklerin ilk etapta havaalanlarında kullanılabileceğini işaret ediyor olabilir.

Google, Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde sadece mobil kimlik API’ın Android R ile beraber geldiğini duyurdu ve güvenlik konusunda kısa bilgiler verdi. Teknoloji devi, hükümetlerin bu uygulamayı nasıl uygulayacakları konusunda bir bilgi vermedi. Yakında Google’ın bu konu hakkında daha ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Mobil kimlik uygulamasının da olacağı Android R hakkında önümüzdeki yıl daha fazla bilgi duymaya devam edeceğiz. Mobil kimlik uygulaması gibi yeni teknolojiler, Android R’nin büyük bir heyecan yaratacağını gösteriyor.