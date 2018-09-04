Android cihazlar için Pixel deneyimi vadeden uygulama, güvenlik gerekçesiyle Google Play Store'dan kaldırıldı.

Google Play Store'da telefonunuzu büyük oranda kişiselleştirmenizi sağlayan birçok 'launcher' bulunuyor. Bu uygulamaların en çok dikkat çekenlerinden biri olan Rootless Pixel Launcher, Google Pixel deneyimini tüm Android cihazlarda yaşamayı vadediyordu. Ancak Google, bu durumdan pek hoşnut değil gibi görünüyor.

Yaklaşık bir hafta önce Google Play Store'da yayınlanan uygulama, binlerce kullanıcı tarafından indirildi. Google ise uygulamada bir güvenlik açığı tespit etti ve uygulamayı Play Store'dan kaldırdı.

Rootless Pixel Launcher, büyük oranda Google Pixel deneyimi sunsa da bu deneyimi en gerçekçi hale getirmek için APK olarak yüklenen harici bir uygulamaya ihtiyaç duyuyordu. Bunun için kullanıcılara bildirim gönderen uygulama, bilinmeyen bir kaynaktan uygulama yüklemeye teşvik ettiği gerekçesiyle Play Store'dan kaldırıldı.

Uygulamanın geliştiricisi Amir Zaidi, bu sorunu çözmek için çabaladığını ve birkaç gün içerisinde tekrar Play Store'da yayınlanacağını belirtti. Rootless Pixel Launcher'ı telefonuna kurmak isteyen Android kullanıcıları, şu an için sadece buradan APK dosyası indirerek kurulumu gerçekleştirebiliyor.