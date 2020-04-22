Android'de Telefonun Donmasına Sebep Olan Yeni Sorun

Bazı Android kullanıcıları, kullandıkları telefonlarda yeni bir sorunla karşılaşmaya başladıklarını bildirdi. Çoğunluğu Pixel cihazlar olmak üzere bazı Android telefonlar, bir uygulama donduğunda tamamen kilitlenmeye başladı.

Android, mobil işletim sistemleri pazarındaki en popüler işletim sistemi konumunda bulunuyor. Stat Counter verilerine göre Android, mobil işletim sistemi pazarının %72,26’sını elinde bulunduruyor. Tabii bunda birçok akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılmasının etkisi de yadsınamaz ancak işletim sisteminin bu kadar geniş kitleler tarafından kullanılıyor olması, hangi cihazlarda ne tür problemlerin çıktığını gözlemlemeyi de oldukça zor hâle getiriyor.

Android ile ilgili problemlerin birçoğu, fark edilemeyebiliyor. İşte bu problemlerden bir tanesi de yakın zaman önce ortaya çıktı. Bazı Android cihazlarda ortaya çıkan sorun, cihazın tamamen donmasına sebebiyet veriyor. Sorun, Google Pixel cihazlarda daha yaygın olarak görülse de Pixel harici cihazları da etkileyebiliyor.

Android cihazların donmasına sebep olan sorun:

Sorunu dile getiren ilk isimlerden bir tanesi Android Police’ten Artem Russakovskii oldu. Russakovskii, Pixel 4 XL cihazında bir uygulama donduğunda tüm arayüzün kilitlendiğini söyledi ancak bu sorun sadece Pixel cihazlarda değil diğer Android cihazlarda da görülebiliyor.

Pixel cihazlara ek olarak bazı OnePlus ve Xiaomi telefonlarda da benzer problemlerin yaşandığı belirtiliyor. Hatta bazı kişiler, sorunun Android 10’da yaşandığını iddia ediyor. Bir uygulama donduğunda ortaya çıkan bu sorun, telefonun tamamen kilitlenmesine sebep oluyor.

Şu an için bu probleme sebep olan uygulamaların Amazon, Twitter, YouTube, YouTube Music ve Google Play Store olduğu ifade ediliyor. Bu uygulamaların neredeyse herkes tarafından kullanılıyor olması sebebiyle meydana gelen bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Peki, siz kullandığınız telefonlarda buna benzer sorunlarla karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız hangi cihazları kullanıyorsunuz?