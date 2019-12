Google, Play Store Türkiye'de bulunan en iyi uygulamaları seçti. Bu haberimizde sizlerle, bu uygulamaların hangileri olduğunu ve amaçla kullanılabileceğini inceleyeceğiz.

Birkaç saat önce sizlere, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın 2019 yılının en iyi uygulama ve oyununu seçtiğinden bahsetmiştik. Google şimdi de Play Store Türkiye'nin, 2019'daki tüm enlerini açıkladı. Hem halk oylamasının kazananlarını hem de şirketin kendi birincilerini açıklayan Google, böylelikle 2019 yılını tamamlamış oldu.

Google tarafından açıklanan kazananlar, Android platformu için geliştirilmiş uygulama ve oyunlardan oluşuyor. Yani sizlerle az sonra paylaşacağımız uygulamaların hepsine, Google Play Store aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Google'ın seçtiği o uygulamalara daha yakından bakalım.

2019'un en iyi uygulaması: Ablo

Aslına bakacak olursanız bu uygulamadan sabah saatlerinde bahsetmiştik. En temel anlamıyla Ablo, bir arkadaş bulma uygulaması. Uygulamanın hem işlevselliği hem de tasarımının şık olması ise, Google'ın bu uygulamayı 2019'un en iyi uygulaması olarak seçmesine neden oldu.

Halk oylamasıyla belirlenen 2019'un en iyi uygulaması: Oyna Kazan

Oyna Kazan tarzındaki uygulamalar, son dönemlerde iyiden iyiye popüler olmaya başladı. Benzer oyunlar olsa da Oyna Kazan, Türkiye'deki Android kullanıcıları tarafından en çok beğenilen uygulama oldu.

2019'un en iyi günlük yardımcı uygulamaları

ActionDash: Dijital Denge ve Ekran Süresi yardımcı

ActionDash, günlük telefon kullanımınızın detaylarını gösteren ve istatistiklerinizi tutmanıza yardımcı olan bir uygulama. Üstelik bu uygulama, akıllı telefon deneyiminizi değiştirmeniz için size yardımcı oluyor. Böylelikle akıllı telefon bağımlılığınızı aşabiliyorsunuz.

Boosted - Productivity & Time Tracker

Boosted uygulaması zamanını yönetmekte zorlanan kullanıcıların tercih edebileceği bir uygulama. Bu uygulama sayesinde zamanınızı planlayabiliyor, daha iyi bir zaman kontrolü yapabiliyorsunuz.

Google Fotoğraflar'dan Gallery Go

Bu uygulama, Google Fotoğraflar uygulamasının minimalize edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama sayesinde ufak düzenlemeler yapabiliyor, fotoğraflarınızı daha güzel bir hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca bu uygulamayla galerinizdeki içeriklerin kontrolünü de sağlayabiliyorsunuz.

Mubert

Mubert temel anlamda bir müzik akış uygulaması. Ancak bu uygulamayı benzerlerinden ayıran özelliği, farklı aktiviteler seçebiliyor olmanız. Şöyle düşünün; eğer çalışırken daha fazla konsantrasyon istiyorsanız buna göre bir mod, bir an önce uyuyakalmak istiyorsanız da buna göre bir mod seçiyorsunuz ve Mubert, sizin için saatler sürecek bir müzik deneyimi sunuyor.

Post-it

Post-it'in aslında ne olduğunu hepimiz biliriz. Kendinden yapışkanlı renkli kağıtlardır. Bu ürünler ve aldığımız notları, bizim için uygun yerlere yapıştırabiliriz. İşte uzun yıllardır hayatımızın bir parçası haline gelen Post-it, artık akıllı telefonlarımızda.

En iyi kişisel gelişim uygulamaları

Lokma - Yemek Tarifleri

Yemek yapmak kimilerimiz için zor gelebilir. Ancak Lokma, bu zorlukların üstesinden gelmenizi sağlayacak bir uygulama. Onlarca yemek tarifinin yer aldığı bu uygulama, işlerinizi fazlasıyla kolaylaştıracak.

Plank Egzersizi - 30 Günlük Zorlu Plank Görevi

Fazla kilolar, dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Plank Egzersizi isimli bu uygulama, fazla kilolarınızdan kurtulmanızı sağlıyor. Sunduğu egzersizler, düzenli olarak yapıldığında ciddi anlamda kilo vereceğinizi söyleyebiliriz.

SleepTown

SleepTown, aslında bir kaliteli uyku için yardımcı bir uygulama. Ancak geliştirici ekip, olaya farklı bir yaklaşımda bulunmak istemiş ve böylelikle uyku düzeninin daha iyi bir şekilde sağlanacağını düşünüyor. Uygulama, uyku saatlerinize uygun bir şekilde size, kendi şehrinizi kurma imkanı sağlıyor.

Smarter – Beyin jimnastiği & Mantık oyunları

Smartes, beyin jimnastiği yapabileceğiniz bir uygulama. Size sunulan farklı etaplar hem beyninizi çalıştırmanızı hem de dikkatinizin yoğunlaşmasına yardımcı oluyor.

Drops'tan Scripts - Yazmayı öğren

Farklı dillerin nasıl yazıldığını öğrenmek istiyorsanız, bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

2019'un en iyi gizli cevherleri

Big Bang AR

Bu uygulama, evrenin nasıl oluştuğunu ve bugüne nasıl geldiğini artırılmış gerçeklik desteğiyle sunuyor.

Concepts - Sketch, Design, Illustrate

Bu çizim uygulaması, en ufak detayları bile akıllı telefonunuzla işleyebilmenize yardımcı oluyor. Google, bu uygulamaya hayran olduklarını söylüyor.

MashApp - Video Punchlines

Bu uygulamanın temeli, kısa videolar çekip paylaşmak. Ancak uygulamayı özel kılan, çekilen videoların kullanıcılar tarafından da videolar ile cevaplanıyor olması. Yani ortaya bir video atıldıktan sonra bu bir zincir halkası oluşturuyor ve onlarca video peşi sıra geliyor.

Morphin – CGI GIF Maker & Editor

Bu uygulamayı kullanarak eğlenceli GIF dosyaları oluşturabiliyor ve oluşturduğunuz içerikleri dostlarınızla paylaşabiliyorsunuz.

ruff: writing app for notes, lists & drafts

Bu uygulama, dilediğiniz her an not alabilmenizi sağlıyor. Kolay bir arayüze sahip olan bu uygulama, işlevselliği açısından da fazlasıyla iyi bir deneyim sunuyor.

2019'un en eğlenceli uygulamaları

Ablo

2019'un en iyi uygulaması olan Ablo, aynı zamanda 2019'un en eğlenceli uygulamaları arasında da kendisine yer bulmayı başarıyor.

Enlight Pixaloop

Bu uygulama sayesinde sizler de Instagram'da onlarca beğeni alabilirsiniz. Çünkü tüm detaylar düşünülerek geliştirilmiş olan bu uygulama, fotoğraflarınızı baştan aşağı yeniden yaratmanıza yardımcı oluyor.

Oyna Kazan

Türkiye'deki kullanıcılardan aldığı oylarla 2019 yılının en iyi uygulaması olmayı başaran Oyna Kazan, aynı zamanda en eğlenceli uygulamalar arasında da yer alıyor.

Pottery.ly 3D– Relaxing Ceramic Maker

Kendi seramiğinizi yapmaya hazır mısınız? Eğer cevabınız evet ise bu uygulama tam olarak sizler için. Bu uygulama aracılığıyla onlarca seramik vazo oluşturabilirsiniz.

Video Düzenleyici - kamera efekt, tik tok efekt

Bu uygulama aracılığıyla videolar çekebiliyor ve bu videoları dilediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Eğer sosyal medya platformlarında video paylaşımları yapmaktan hoşlanıyorsanız, bu uygulamayı mutlaka kullanmanız gerekiyor.