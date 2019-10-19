Android TV'de Yer Alan Play Store Güncellenecek

Google, Android TV için Google Play Store’u güncelliyor. Mevcut tasarımın kullanıcı dostu olmadığını düşünen şirket, yeni tasarımla birlikte arka planda kalmış uygulamaları kullanıcılara sunmaya çalışacak. Güncelleme önümüzdeki haftalarda resmen yayınlanacak.

Android TV, bu hafta yenilenmiş Play Store’u kullanıcılarına sınırlı bir kapasitede sunmaya başladı. Yeni gelen bu Play Store güncellemesi ile birlikte kullanıcı deneyimi olduğundan üst sınırlara çekilecek. 9to5Google, Google ile yaptığı görüşmenin ardından, Play Store’un Android TV kullanıcılarına “önümüzdeki birkaç hafta içinde” yayınlanacağını açıkladı.

Google, bu yeniden tasarlanan Play Store ile genel olarak daha iyi görsel görünüme ek olarak uygulamaları daha keşfedilebilir hale getirmeye odaklanıyor. Google, her bir uygulama listesinde kullanıcıların içeriklere hızlıca göz atmasını sağlamak için Google Play Store kullanıcı arayüzünün arka planında gösterilen ve otomatik olarak oynatılan bir video içereceğini getiriyor. Ayrıca, Google yeni uygulamalar için kişiselleştirilmiş önerilerde de bulunacak. Yeni Google Play Store'un ana giriş sayfası, Android TV ile uyumlu uygulamaların ve oyunların belirli temalara sahip olmasını sağlıyor.

Google, arka planda kalmış uygulamaları ön plana çıkarmayı amaçlıyor

Bu temalar, yukarıda gösterildiği gibi çeşitli akış hizmetleriyle birlikte 'akışı başlat' seçeneğini içeriyor. Diğer hizmetlerde ise 'Film gecesi burada başlıyor' gibi daha birçok seçenek görülüyor. Şimdilik kısıtlı bir alan sunan Google Play Store’un Android TV versiyonu zaman içerisinde Spor, Oyunlar, Verimlilik ve Eğlence gibi kategoriler ile birlikte genişletilecek. Bu değişikliklerin amacı, Mağaza'nın 5.000'den fazla uygulamasını ve oyunlarını kullanıcılar için ön plana çıkarmayı kolaylaştırmaktır. Çünkü mevcut tasarım, daha az popüler olan uygulamaları ön plana çıkarmama eğilimindedir.

Google ayrıca, güncellenmiş Google Play Store’un hâlâ Play Pass için bir bölümünün olmadığını da söylüyor. Yeni abonelik servisi hala teknik olarak Android TV ile çalışmakta ancak TV'de akıllı telefonlarda ve tabletlerde olduğu gibi özel bir bölümü olmayacak.