Android ve iOS'ta Oynayabileceğiniz En İyi Ücretsiz 7 MMO

Telefonunuzda veya mobil cihazınızda online deryalara dalmayı seviyorsanız, listemize bir göz atmanızda fayda var.

Bir dönem MMO oyunlar için hiç de uygun görülmeyen mobil platform, bugünlerde oyuncuların saatlerini gömdüğü önemli bir mecra halini aldı. Biz de sizler için iOS ve Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz en iyi 8 MMO oyunu derledik.

Lineage 2: Revolution

PC'de de büyük ilgiyle oynanan Lineage 2'nin mobil versiyonu. İnsan, Elf ve Cüce ırklarından birini seçerek maceraya dalıyorsunuz.

AdventureQuest 3D

Arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız en ideal MMO ile karşı karşıyasınız. PC, Android ve iOS arasında çapraz platform desteği olması en önemli özelliği.

Old School RuneScape

Dinozor oyuncuların unutulmazlarından RuneScape'i, oynaması ücretsiz modeli ile iOS ve Android oyuncuları aynı sunucularda oynayabiliyor.

HIT: Heroes of Incredible Tales

MMO türüne biraz soğuksanız, hack&slash türündeki HIT sizi içine çekecektir. Oyundaki aksiyon ve dövüş sistemi mobil platformda nadir rastlanacak güzellikte.

Order & Chaos 2

MMO türüne ilginiz varsa Order & Chaos serisini duymamış olamazsınız. Söylenecek pek bir şey yok; oynarken 'Gameloft yine yapmış' diyeceksiniz.

Dungeon Hunter 5

The Dungeon Hunter efsanesinin mobil platformlardaki versiyonu, co-op oynanışa dayalı olmasıyla diğerlerinden hemen ayrılıyor.

Toram Online

Son olarak anime severlerin ilgisini çekebilecek bir tavsiyemiz var. Masalsı atmosferiyle Toram, diğer MMO'lardan oldukça ayrı bir çizgide ilerliyor.