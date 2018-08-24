Android ve iOS Tartışmasına Son Verecek Anket Sonuçları

Ezeli iki rakip gibi görünen Android ve iOS cihazlar, birbirlerinden bazı özellikler dahilinde ayrılıyorlar. Bu ayrımın peşinden giden kullanıcılar ise bazen iki işletim sistemi arasında seçim yapmak durumunda kalıyor.

Sahip oldukları farklı özellikler itibarı ile birbirinden ayrılan iOS ve Android, telefon dünyasında farklı iki kutbu temsil ediyor. Bu noktada sevenleri olduğu kadar sevmeyenleri de olan taraflar, ihtiyaca veya meraka göre tercih ediliyor. Ancak şimdilerde yapılan yeni bir ankette, çok sayıda iPhone kullanıcısının markadan kaçarak Samsung, Lenovo veya benzeri bir Android cihaza yöneldiğini ortaya koydu. Bunun tersi bir durum Android kullanıcılar için de geçerliydi çünkü yaklaşık oranlardaki kullanıcılar, Android’den iOS’a geçmek istiyordu.

Better user experience: Daha iyi kullanıcı deneyimi - Better features: Daha iyi özellikler - Better prices: Daha iyi fiyatlar - More apps: Daha fazla uygulama - Better customer services: Daha iyi müşteri hizmetleri - Faster software updates: Daha hızlı yazılım güncellemeleri - Other: Diğer

Toplamda 2.500 kişinin katıldığı ankette, %30 iOS kullanıcısı daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğu gerekçesiyle Android’e geçmek istedi. Ancak bu oran, söz konusu Andorid’den iOS’a geçmek olduğunda yükseldi ve kullanıcıların %47’si tercihini Apple’dan yana yaptı. Diğer bir kısas olarak, iki cihazın özellikleri ele alındığında; iOS’dan Android’e %24 oranında kişi geçmek isterken, tersi durumunda da benzer bir sayıyla, %25 oranında kullanıcı Android’den iOS’a geçmek istedi.

Hangisi daha iyi tartışmalarını bir yana bırakarak yapılan araştırmayı ele alacak olursak, her iki işletim sisteminin de sevildiğini söyleyebiliriz. Birbirinden uçurum seviyelerde ayrılmayan bu iki firma, görünüşe bakılırsa uzun bir süre daha tartışılmaya devam edecek.