Anemi Belirtilerini Tespit Eden Bir Yazılım Geliştirildi

Purdue Üniversitesi’nden bir ekip, anemi gibi rahatsızlıkların tespitinde önemli bir rolü olan hemoglobin seviyelerini ölçmek için yeni bir algoritma geliştirdi. Algoritma, sadece bir fotoğrafla rahatsızlığı bulabiliyor.

Bilim insanlarından oluşan bir ekip, hemoglobin seviyelerini değerlendirmek için bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım, akıllı telefonun kamerasını kullanarak hemoglobin seviyelerini teşhis edebilecek. Kırmızı kan hücrelerinde bulunan bu protein, anemi veya böbrek yaralanmaları gibi durumlarda işaretçi olarak kullanılabiliyor.

Mobil cihazlar için geliştirilen bu uygulama, akıllı telefonla çekilmiş düşük çözünürlüklü görüntüleri yüksek çözünürlüklü dijital spektral sinyallere dönüştürebiliyor. Purdue Üniversitesi’nden Young Kim liderliğinde geliştirilen algoritma, yakalanan sinyalleri hemoglobini hesaplamak için analiz ediyor.

Araştırmada görevli bilim insanlarından Sang Mok Park, sistemin çalışma mantığını “Fikir, basit bir fotoğraf kullanarak renk yelpazesi elde etmek” şeklinde açıkladı. Bir fotoğrafın, doktorlara kan hemoglobin düzeyi ile anlamlı bilgi bulma şansını artıracak pek çok veri aktaracağını söyleyen bilim insanı, bu yazılım için ise herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duyulmayacağını söyledi.

Sağlık seviyesi düşük olan alanlarda kullanılabilir

Sadece bir akıllı telefona kurulacak yazılım sayesinde sistemin kullanılabileceğini söyleyen ekip, anemi hastalığını tespit etmek için, doktorun hastanın göz kapağının fotoğrafını çekmesinin yeterli olduğunu söyledi. Fotoğrafın çekilmesinin ardından yazılım, bu görseli işleyecek ve sonuçları doktora sunacak.

Purdue’da biyomedikal mühendisliği doçenti olan Young Kim, “Bu teknoloji geleneksel bir kan testinin yerini almayacak, ancak gerçek zamanlı bir hemoglobin sayımı yapması avantaj sağlıyor. Hastane ortamına bağlı olarak, kan testinden sonuç almak birkaç saat sürebilir. Bazı durumlar ise fazla kay kaybında yol açan çoklu kan testleri gerektirebilir” dedi.

Aynı amaca hizmet eden farklı uygulamalar da var

Ekibin yazılımından elde edilen sonuçlar kan testleri ile karşılaştırıldı ve hemoglobin değerlerinde birbirine yakın sonuçlar elde edildi. Son dönemde akıllı telefonları kullanarak hemoglobin testi yapan başka uygulamalar da var. Örneğin bir uygulama, telefonun flaşını kullanarak parmaktaki hemoglobin seviyesini ölçüyor. Bu işlemi tırnakları kullanarak yapan başka bir uygulama da var. Bu tarz çalışmalar, yakın geleceğimizde teknoloji kullanarak daha fazla test yapmamızı sağlayabilir.

Uygulama şu anda çalışmak için bir bilgisayar gerektirse de, araştırmacılar fazla sorun yaşamadan mobil uygulama üzerinden testi gerçekleştirmeyi umuyorlar. Bu portatif çözüm, sadece anemi tespit etmekle kalmayıp, hemoglobin seviyelerine bağlı diğer rahatsızlıkları keşfetmek için de kullanılabilir. Buna akut böbrek hastalığı ve kanamalar gibi rahatsızlıklar da dahil.