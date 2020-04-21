Animal Crossing: New Horizons, Yeni Bir Rekor Kırdı

Geçtiğimiz mart ayında Switch oyuncularının beğenisine sunulan Animal Crossing: New Horizons, tüm zamanların en hızlı satılan 3. Nintendo oyunu oldu. Serinin diğer oyunlarına kıyasla daha gelişmiş grafikler ve seçenekler sunan oyun, pek çok otoriteden yüksek puanlar almayı başarmıştı.

Geçtiğimiz mart ayında çıkan yaşam simülasyonu oyunu Animal Crossing: New Horizons, çıktığı günden beri pek çok oyuncunun beğenisini kazanmayı başardı. Switch’in donanımı sayesinde serinin diğer oyunlarına kıyasla daha fazla seçenek ve üst düzey grafik sunması da en son Animal Crossing oyununun bu kadar beğenilmesinde büyük rol oynadı.

Oyun, sosyal medyada o kadar kısa sürede popüler oldu ki pek çok Nintendo Switch sahibi, oyunu satın almaya başladı. Kısa sürede yakalanan bu popülerlik, Animal Crossing: New Horizons’ı tüm zamanların en hızlı satılan 3. Nintendo oyunu yaptı. Bu noktada listede Animal Crossing: New Horizons’ın üstünde yalnızca Super Smash Bros. Ultimate ve Super Smash Bros. Brawl bulunuyor.

Animal Crossing: New Horizons nasıl bir oyun?

Nintendo’nun popüler yaşam simülasyonu oyun serisinin son oyunu Animal Crossing: New Horizons’ta karakterinizi yarattıktan sonra çeşitli hayvanların bulunduğu bir adada maceraya başlıyorsunuz. Tıpkı Sims’te olduğu gibi bir ev inşa ederek işe başladığınız oyunda geliştikçe arkadaş edinmek, sosyalleşmek ve diğer ıssız adaları keşfetmek mümkün.

Yaşam simülatörü türünün hakkını gerçekten veren bu oyunda günlük rutinlerden fatura ödemeye kadar pek çok detay yer alıyor. Bunun haricinde oyunun en keyif verici noktalarından biri ev inşa etmek ve inşa ettiğiniz evin odalarını dekore etmek. Üstelik inşa ettiğiniz evi, adaya arkadaşlarınızı çağırarak onlara gösterebilirsiniz.

Animal Crossing: New Horizons, çoklu oyuncu moduyla arkadaşlarla keyifli vakitler geçirmeyi de mümkün kılıyor. Kısaca özetlemek gerekirse yaşam simülatörü tarzındaki bu oyun, Sims gibi diğer yaşam simülatörü oyunlarını keyif alarak oynayanlar için iyi bir alternatif olabilir.