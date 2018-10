Daha önce birçok animeyi hiç eden Hollywood, bu kez işi sağlama almış gibi görünüyor. Nitekim filmin başında oldukça bilindik ve sağlam bir yönetmen olacak.

Bir animenin beyaz perdeye veya Amerikan yapımı diziye uyarlandığını duyunca, anime severler şöyle bir irkiliyor. Nitekim birkaç istisna dışında çoğunlukla 'kötü' bile diyemeyeceğimiz kadar kalitesiz yapımlarla karşılaşıyoruz.

Variety'den gelen bilgiye göre Warner Bros., IT filminin de yönetmenliğini yapan Andy Muschietti ile film için anlaşmaya vardı. Harry Potter'ın yapımcılarından David Heyman, Heroes'un yapımcılarından Masi Oka ve IT ile adını duyduğumuz Barbara Muschietti derken filmin arkasındaki kadro inanılmaz sağlam olacak.

Şu sıralar IT: Chapter 2 ile meşgul olan ve 6 Eylül 2019'daki vizyona yetiştirmeye çalışan Muschetti, filmin çekimleri sonlandığında Attack on Titan için çalışmalara başlayacak. İnsanların küçücük bir alana sıkışarak, titan tehditine rağmen hayatta kalmaya çalıştığı Attack on Titan ilk iki sezonuyla büyük ilgi çekmişti. Ana karakterin Türk asıllı bir Alman olan 'Eren' isminde bir genç olması da ülkemizde gördüğü ilgiyi artırmıştı.