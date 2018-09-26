ANKA Uçaklarına Yerli ve Milli Gözetleme Sistemi: Cats

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yerli ve milli insansız hava aracımız ANKA-S'ye yine ülkemiz mühendislerince geliştirilmiş olan gözetleme sistemi Cats'i entegre etti.

Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedef Tespit Sistemi olarak da adlandırılan Cats, ismini geceleri parıldıyan kedi gözlerinden alıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Cats, tüm test aşamalından başarıyla geçerek 25 Eylül'deki kabul işlemininin ardından envantere eklendi.

HD gece/gündüz kamerası Cats, 500'ü aşkın uçuşta test edilerek zorlu çevre ve hava şartlarından alnının akıyla çıkmayı başardı. Cats sadece gözlemde değil, lazer işaretleme özelliğiyle diğer hava araçları ve yüklü olduğu İHA aracının silah sistemlerine hedeflenmesinde de kullanılıyor.

Cats'in yakın gelecekte milli savunma amaçlı üretilen uçakların ihracatında da önemli rol oynaması bekleniyor. Yerli ve milli uçağımız Anka-S de bu sayede daha önce olduğundan çok daha güçlü bir savunma hamlesi haline geldi.