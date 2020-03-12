Ankara’da Su Borcu Olanların Suları 2 Aylığına Kesilmeyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ASKİ Genel Müdürlüğü’nün hijyen tedbirleri kapsamında aldığı yeni kararını duyurdu. Bu karara göre il genelinde su borcu bulunanların suyu 2 ay boyunca kesilmeyecek.

Corona virüsü ülkemizde de görüldü. Bu vakanın ardından hızla önlemler alınmaya başlandı. Ülkemizde resmi olarak Corona virüsü nedeniyle rahatsızlanan yalnızca 1 kişi bulunduğu için daha ziyade tedbir amaçlı önlemler alınıyor.

Bu tedbir önlemlerinin önemli bir kısmı da temiz suyu etkin olarak kullanmayı gerektiriyor. Kişisel olarak alabileceğimiz önlemlerde su tüketimi ve su-sabun kullanımı önemli yer tutuyor.

Ankara’da su borcu olanlara 2 ay kesinti yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından alınan hijyen tedbirlerinin bir parçası olarak su borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek. Bu durum yalnızca konut tipi abonelik sahipleri için geçerli olacak.

Açıklamayı alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, “Sevgili hemşehrilerim, Hijyen tedbirlerimiz kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü'müz tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir.” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Corona virüsünün resmi olarak ülkemizde görülmesinin ardından koruma ve kontrol çalışmalarını başlattığı biliniyor. Başkent belediyesinin yaptığı çalışmalar kamuoyu ile de paylaşılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmişti

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüs salgınının bir pandemi olduğunu açıklamıştı. Pandemi, çok geniş bir alana yayılıp etki gösteren salgın hastalıkları tanımlamakta kullanılan bir terimdir.

WHO Başkanı açıklamasında salgını 24 saat boyunca izlediklerini dile getirmiş, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı COVID-19’un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” ifadesini kullanmıştı.

Ülke çapında alınan önlemlerin bir parçası olarak ilk, orta ve lise eğitimlerinde okullar 1 hafta süreyle tatil edildi. Üniversitelere 3 haftalık tatil verilirken spor müsabakalarının da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındı.