Ankara Valiliği, Uygulanacak Yeni Önlemleri Açıkladı

Bugün Ankara Valiliği'nde olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 5 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni önlemleri açıkladı. Yeni önlemler, eğitim-öğretim ve toplumsal etkinlikleri kapsıyor.

Koronavirüs ülkemizin her şehrinde etkisini artırmaya devam ederken bugün Ankara Valiliği'nde Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanma kararı alındı. Kentte uygulanacak yeni kurallara karar verilmesi için toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni kararları açıkladı.

Kurulun açıkladığı kararlar, eğitim-öğretim ve toplumsal etkinliklerle ilişkiliydi. Kurul, ilde özellikle son bir hafta içinde ve genç nüfustaki COVID-19 vaka sayılarındaki yükselişle birlikte bu alanlarda yeni ek tedbirler alınmasına karar verdi. Oy birliğiyle alınan ek tedbirler, Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu şekilde listelendi:

Ankara'da yarından itibaren geçerli olacak tedbirler:

Eğitim-öğretim:

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek

Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim devam edilecek

Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitim devam edilecek

İlkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam edecek

Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

Ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitimi devam edecek ,

, Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek

12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitimine devam edilecek

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim devam edecek

Okullardaki sınav uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek

gerçekleştirilecek Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek

Toplumsal etkinlikler:

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak

sadece hafta içi günlerde yapılabilmesine

yapılabilmesine sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonlarında etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilmiş toplantılar da dahil olmak üzere yapılmamasına karar verildi.

Ayrıca yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik veya Kaymakamlıklara bildirilmesi istendi ve etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edileceği açıklandı.