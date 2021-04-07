Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Ankara’daki vaka sayılarının mart ayı öncesine göre 5 kat artacak korkutucu seviyelere çıktığını bununda hastanelere yansıdığını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre 50.000’e yaklaşan vaka sayılarından dolayı virüsün yayılım hızı korkutucu bir noktaya gelmiş durumda. Ankara’da artan vakalardan en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. 60 yaş üzeri vatandaşların aşılanmaya başlamasıyla beraber vakaların seyrinin aşağı doğru seyretmesi bekleniyordu.

Şu anda Ankara’da 7 hastanede Biontech aşısı yapılmaya başladı. Bununla beraber yeni vakalar daha çok genç nüfusta baş gösteriyor. Prof. Dr. Gülüm Ankara’da vaka sayılarının mart ayı öncesine göre 5 kat arttığını belirtiyor. Korkutucu artış Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin de ziyaretleri kısıtlamasına neden oldu. Başkentte okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle beraber virüs tehlikesi ciddiyetini gösteriyor.

Prof. Dr. Mehmet Gülüm açıklıyor

Açıklama yapan Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, “Vaka artışında mart ayı öncesine göre 5 kata varan bir artışımız var. Servis yatağı ihtiyacımızda 2 kat civarında bir artış oldu. Ankara’daki yoğun bakım oranlarımız şu an yüzde 63 seviyelerinde. Ankara’nın sağlık altyapısı anlamında oldukça güçlü bir altyapısı var. Ağustos sonu eylül başı gibi artışların en çok olduğu zamanlarda dahi herhangi bir yetmezlik durumu oluşmadı. Son 1 ay içinde gördüğümüz artışın belki de diğer artışlardan farkının virüsün biraz daha fazla yayılıyor olması olduğu söylenebilir” dedi.

Ankara’da sağlık hizmetlerinin “sağlıklı” bir şekilde verilmeye devam ettiğini belirten Gülüm, vatandaşların önlemlere uymaması durumunda vaka sayılarında artıştan korkuyor. Resmi tedbirlerin insanları korumaya yetmediğini belirten Gülüm, kişilerin kendi tedbirlerini de alması gerektiği, ziyaret, sohbet ve gezme gibi aktiviteleri kısıtlamamız gerektiğine dikkat çekiyor. “Bu pandemiden her gün bir şey öğreniyoruz. Hiçbir hesaba hiçbir formüle dört dörtlük uymayan salgını yaşıyoruz. En ufak ihmalin, en ufak tedbirsizliğin faturasını kat kat fazla ödediğimiz bir pandemiyi yaşıyoruz” diyen Mehmet Gülüm tüm Ankara’yı dikkatli olmaya davet ediyor.